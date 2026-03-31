В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
Губернатор Вячеслав Федорищев провел прием граждан

Во вторник, 31 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан.
Жители Ставропольского района Любовь Пименова из села Новая Бинарадка и Радик Яхин из села Выселки обозначили проблему с дорогами.
В Выселках в плохом состоянии находится одна из центральных дорог старой части села по ул. Октябрьской. Также необходимо отремонтировать дорогу по ул. Победы. Она ведет к социальным объектам, летом дорогой пользуются большое количество членов садоводческих товариществ. Людям также нужен тротуар, чтобы не добираться по обочине проезжей части.
«Так сложилось, что в нашем селе есть две улицы, которые максимально загружены, все социально значимые объекты находятся там, — рассказал Радик Яхин, поблагодарив главу региона за возможность личной встречи. — Хотелось бы обезопасить жителей, обустроить пешеходную зону по этим улицам и благоустроить, чтобы красиво было».
Как отметила Любовь Пименова, в Новой Бинарадке большинство дорог имеют грунтовое покрытие. «Сейчас весна, дороги разбиты, в основном они грунтовые. Асфальтированная дорога – всего лишь часть. К соцобъектам, таким как офис врача общей практики, Дом культуры, школа, асфальтированной дороги нет. Получается, что дети в школу, на кружки, в библиотеку идут по обочине – нет тротуаров. А в дождь вообще не пройти. Мы бы хотели попросить вас оказать содействие в решении этого вопроса. Потому что пусть село у нас и небольшое, но нам тоже хочется, чтобы дети, и взрослое население, и пенсионеры жили в безопасных условиях», — обратилась она к губернатору.
Ремонт сельских дорог – одно из приоритетных направлений работы областного правительства в рамках модернизации дорожной сети региона. Губернатор отметил, что проблема, озвученная жителями района, будет решена, и дал ряд поручений главе Ставропольского района Вячеславу Кирееву.
«Мы еще в прошлом году по предложению Вячеслава Анатольевича эти вопросы разбирали, по Выселкам приняли решение. Там у нас порядка 1 км — сделаем дорогу с тротуаром, чтобы было удобно не только на транспорте, но и пешком добираться до объектов, о которых вы сказали. Чтобы по всему маршруту было освещение. Обязательно глава вместе с ГИБДД отработает вопросы по безопасности на этой дороге – где необходимы пешеходные переходы, лежачие полицейские», — обозначил задачу Вячеслав Федорищев.
В Новой Бинарадке также предусмотрен ремонт 2,8 км дорог с устройством тротуара по ул. Школьной, Центральной. После выполнения ремонтных работ дорога будет иметь асфальтовое покрытие, тротуар будет устроен с двух сторон.
Как доложил Вячеслав Киреев, в ближайшее время планируется заключить контракт, а завершить ремонт — до 1 сентября.
Губернатор поручил главе ускорить работы: «1 сентября – это срок с запасом. Работы локальные, их можно при правильном подходе строителей, дорожников и за два месяца сделать. Очень прошу вас не растягивать, с подрядчиком, когда он определится, проговорить, что это крайние сроки, сделать сжатые дорожные карты, чтобы уже летом люди могли изменения почувствовать».
Качество ремонта губернатор проверит лично. «Когда я к вам приеду летом, вместе проедемся по этим дорогам и посмотрим, как их подрядчики сделали», — отметил он, обращаясь к Вячеславу Кирееву.
Ольга Филимонова из села Вольная Солянка Кинель-Черкасского района обратилась к главе региона за решением вопроса с водоснабжением села, где проживают более 400 человек. Существующая водонапорная башня 1989 года постройки не справляется с обеспечением необходимого напора в системе центрального водоснабжения — на металлической поверхности башни коррозия, есть отслоение металла. Жители испытывают неудобства, особенно летом, когда вода нужна для полива овощей, фруктов и ягод на приусадебных участках.
В ходе приема обсудили решение проблемы. Принято решение не о ремонте существующей, а о строительстве новой водонапорной башни. Проект уже есть, средства муниципальному образованию из областного бюджета выделены. По словам главы Кинель-Черкасского района Валерия Фролова, прошли торги и определен подрядчик, на этой неделе планируется подписать контракт, и к сентябрю возвести объект.
«Погода позволяет, проект есть — надо идти вперед быстрее, потому что вода — это самое важное. Построить водонапорную башню мы должны успеть в срок. Со своей стороны будем помогать, министерство будет помогать району контролировать, чтобы все было хорошо», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
«Знайте, что вопрос решен, и уже летом в селе будет такое приятное обновление, — заверил он заявительницу. — Вопрос у меня на контроле».

 

Фото:  пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

