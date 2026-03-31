Соревнования по зимней ловле рыбы прошли в Челно-Вершинском районе

В муниципальном районе Челно-Вершинский на базе водохранилища в селе Челно-Вершины прошли районные соревнования открытого личного первенства района по зимней ловле рыбы на мормышку.

Организатором соревнований выступила районная Администрация.

Программа соревнования включала в себя ловлю рыбы только на зимние снасти. К зачету принималась рыба, выловленная из водоема за установленный период времени.

Команду от пожарно-спасательного отряда № 42 ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» представляла семья инструктора противопожарной профилактики Надежды Галушка.

Команда справилась с поставленными целями и задачами и заняла 2 почетное место, сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»