Самарская область принимает первенство России по универсальному бою

С 26 по 29 марта в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Грация» проходит первенство России по универсальному бою. Соревнования проводятся в рамках государственной программы «Спорт России» в целях вовлечения в занятия физической культурой и спортом детей и молодежи и воспитания здорового подрастающего поколения.

Состязания проходят в двух дисциплинах – классика и лайт по правилам универсального боя. Соревнуются участники в двух возрастных группах: юноши и девушки 16-17 лет и юниоры и юниорки 18-20 лет. Участниками первенства стали около 500 спортсменов из 36 регионов России. Почти 60 спортсменов представляют Самарскую область.

На официальной церемонии открытия участников приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, руководитель департамента физкультуры и спорта администрации Самары Дмитрий Чеканов, главный тренер сборной России, президент общероссийской Федерации универсального боя Андрей Платонов.

- Благодарю общероссийскую Федерацию универсального боя за предоставленную нашему региону честь принимать у себя главный старт страны среди юношей и юниоров. Уверена, что мы не подведем. Универсальный бой как вид спорта стремительно прогрессирует. Важно отметить, что он воспитывает людей, сильных духом и телом, патриотов нашей родины, спортсменов, которые в любой момент встанут на защиту нашей страны. Желаю всем участникам красивых и честных поединков, - сказала Лидия Рогожинская.

Универсальный бой представляет собой комплексный вид спорта, сочетающий несколько дисциплин. Спортсмены соревнуются в преодолении препятствий и стрельбе из пневматического пистолета, и непосредственного после этого выходят на ринг и проводят очную схватку, чтобы выявить победителя.

- На первенстве России в Самаре представлены две дисциплины – лайт и классика. Помимо этого, в нашем виде спорта есть еще дисциплины «средства защиты», где спортсмены надевают защитную экипировку, но зато в правилах разрешается больше ударов, и зимний универсальный бой, в который входят бег на лыжах и борьба на специально подготовленной снежной площадке. В планах федерации в этом году провести официальные соревнования Самарской области в том числе по зимней дисциплине, - поделилась президент спортивной федерации Самарской области «Универсальный бой» Нарине Херемян.

Соревнования в рамках первенства России в Самаре продлятся до конца недели. А в апреле сборная Самарской области будет готовиться к выступлению на чемпионате России по универсальному бою.

