На 10-м километре автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка – Южный» вода вышла на проезжую часть. Высота перелива составляет 0,05 м, протяжённость – 50 м.
Минтранс СО: в Большеглушицком районе зафиксирован перелив талых вод
С 10:00 28 марта до 20:00 30 марта в Самаре будет закрыто движение по проезжей части улицы Запорожской в границах улиц Гагарина и Дыбенко.
Движение по участку улицы Запорожской в Самаре будет временно ограничено
С 26 по 29 марта в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Грация» проходит первенство России по универсальному бою.
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
Народная программа «ЕР» и РЖД подразумевает трансформацию ж/д вокзалов в комфортные и современные общественные пространства – с развитой инфраструктурой и безбарьерной средой, что повысит качество поездок по всей стране.
По народной программе «Единая Россия» и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах
В Самаре с 06:00 28 марта до 23:59 11 апреля будет недоступен проезд по улице Литвинова в границах улиц Конструктивной и Лиственной.
Временно изменят схему движения по улице Литвинова в Самаре
Команда «Молния» из Самары — мама Ольга, папа Сергей и их сыновья, юнармейцы Богдан и Владислав Шваловы – приняла участие в открытии нового сезона Всероссийской игры «Семейная зарница» в Москве.
Самарская семья приняла участие в открытии нового сезона «Семейной зарницы» в Москве
С 1 апреля в Самаре временно изменится схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 20, 20к, 22 и 24.
5 трамвайных маршрутов поменяют схему движения на время капремонта линии по улице Ново-Садовой в Самаре
1 апреля в Самаре, на площадке КРЦ «Звезда», стартуют игры 1/8 финала Центральной лиги Международного союза КВН «САМАРА».
Игры 1/8 центральной лиги КВН «САМАРА» пройдут в начале апреля в КРЦ «Звезда»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою

С 26 по 29 марта в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Грация» проходит первенство России по универсальному бою.

С 26 по 29 марта в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Грация» проходит первенство России по универсальному бою. Соревнования проводятся в рамках государственной программы «Спорт России» в целях вовлечения в занятия физической культурой и спортом детей и молодежи и воспитания здорового подрастающего поколения.
Состязания проходят в двух дисциплинах – классика и лайт по правилам универсального боя. Соревнуются участники в двух возрастных группах: юноши и девушки 16-17 лет и юниоры и юниорки 18-20 лет. Участниками первенства стали около 500 спортсменов из 36 регионов России. Почти 60 спортсменов представляют Самарскую область.
На официальной церемонии открытия участников приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, руководитель департамента физкультуры и спорта администрации Самары Дмитрий Чеканов, главный тренер сборной России, президент общероссийской Федерации универсального боя Андрей Платонов.
- Благодарю общероссийскую Федерацию универсального боя за предоставленную нашему региону честь принимать у себя главный старт страны среди юношей и юниоров. Уверена, что мы не подведем. Универсальный бой как вид спорта стремительно прогрессирует. Важно отметить, что он воспитывает людей, сильных духом и телом, патриотов нашей родины, спортсменов, которые в любой момент встанут на защиту нашей страны. Желаю всем участникам красивых и честных поединков, - сказала Лидия Рогожинская.
Универсальный бой представляет собой комплексный вид спорта, сочетающий несколько дисциплин. Спортсмены соревнуются в преодолении препятствий и стрельбе из пневматического пистолета, и непосредственного после этого выходят на ринг и проводят очную схватку, чтобы выявить победителя.
- На первенстве России в Самаре представлены две дисциплины – лайт и классика. Помимо этого, в нашем виде спорта есть еще дисциплины «средства защиты», где спортсмены надевают защитную экипировку, но зато в правилах разрешается больше ударов, и зимний универсальный бой, в который входят бег на лыжах и борьба на специально подготовленной снежной площадке. В планах федерации в этом году провести официальные соревнования Самарской области в том числе по зимней дисциплине, - поделилась президент спортивной федерации Самарской области «Универсальный бой» Нарине Херемян.
Соревнования в рамках первенства России в Самаре продлятся до конца недели. А в апреле сборная Самарской области будет готовиться к выступлению на чемпионате России по универсальному бою.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Мероприятия Самара

26 марта 2026 года на самарском судостроительном и судоремонтном заводе ЗАО «Нефтефлот» состоялась торжественная закладка трех сухогрузных судов проекта RSD34L.
26 марта 2026, 16:49
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
26 марта 2026 года на самарском судостроительном и судоремонтном заводе ЗАО «Нефтефлот» состоялась торжественная закладка трех сухогрузных судов проекта RSD34L. Новости компаний
В Самарской области дан старт фестивалю творчества «Самарская студенческая весна» для образовательных организаций высшего образования.
17 марта 2026, 17:45
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самарской области дан старт фестивалю творчества «Самарская студенческая весна» для образовательных организаций высшего образования. Общество
11 марта на учениях отрабатываются меры по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с весенним половодьем, паводками и природными пожарами.
11 марта 2026, 21:03
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
11 марта на учениях отрабатываются меры по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с весенним половодьем, паводками и природными пожарами. Общество
В центре внимания
27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности.
27 марта 2026  17:57
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание по развитию биоэкономики
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
27 марта 2026  13:37
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
27 марта 2026  11:43
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
27 марта 2026  11:17
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
27 марта 2026  10:59
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
