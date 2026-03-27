Я нашел ошибку
Главные новости:
ФАС выявила признаки недобросовестной конкуренции в действиях производителя творожных сырков «Б.Ю. Александров»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.13
1.41
EUR 95
1.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году

256
В Самаре дан старт генеральной уборке после зимы. Первым делом городские службы приступили к приведению в порядок объектов дорожной инфраструктуры. Специалистам предстоит очистить 30 тысяч дорожных знаков, почти 480 светофоров и 50 километров пешеходных ограждений. Ежесуточно в наведении порядка задействованы от 600 до 800 сотрудников служб благоустройства и дорожного хозяйства, пишет ГТРК-Самара.

«Приводим все порядок: знаки чистим, светофоры, поправляем все, чтобы все было красиво аккуратно. В принципе, начинается субботник можно сказать», – рассказывает Дмитрий Цыгольник, представитель подрядной организации.

Особое внимание остановочным павильонам. В этом сезоне запланировали привести в порядок более 800 объектов. На летнее обслуживание перешли и дорожно-коммунальные службы. На улицы вышли более 70 автопылесосов и другого спец.транспорта.

«В первую очередь мы убираем мусор после зимы. Это уборка посторонних предметов и мусора с элементов автомобильных дорог. Также у нас происходит механизированное подметание прилотковой части дорог, осевой линии, проезжей части, также трамвайные пути моем», – рассказывает Альбина Кудапина, мастер участка МБУ г. о. Самара «Благоустройство».

Внести свой вклад в чистоту Самары сможет каждый, 18 и 25 апреля в областной столице пройдут общегородские субботники.

«Уверен, что заявится большое количество горожан, чтобы сделать наш город чище, красивее, ну и просто всем вместе совместно поработать. Регистрация для участия в субботнике откроется в начале апреля», – подчеркивает Иван Носков, глава г. о. Самара.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Весь список