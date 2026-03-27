Мы разные, но #МЫВМЕСТЕ: Самарская область готова покорять новые вершины 6-го сезона Международной Премии

Стартовал прием заявок на юбилейный, 6-й сезон Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. О запуске масштабной инициативы объявил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в Донецке в рамках «Дня Горловки» — лауреата Премии-2025. Для Самарской области, традиционно входящей в число регионов-лидеров по активности участников, это сигнал к началу новой заявочной кампании, которая обещает быть еще более технологичной и конкурентной.

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ учреждена в 2020 году и сегодня является крупнейшей гражданской инициативой страны, чья работа направлена на достижение национальных целей развития и решение значимых социальных задач. Премия реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Учредитель — Росмолодёжь. Организатор — экосистема социального развития Добро.рф. Премия проводится при поддержке Администрации Президента РФ, Правительства РФ и профильных федеральных органов исполнительной власти. Генеральный партнёр Премии — Альфа-Банк, стратегический партнёр — Госкорпорация «Росатом».

В этом году Премия приурочена к Году единства народов России и Международному году добровольцев ООН. Организаторы подготовили ряд нововведений из них: новая специальная номинация — «Сила единства», направленная на консолидацию общества и укрепление межнациональной дружбы. Впервые к оценке проектов на заочном этапе подключат искусственный интеллект, что ускорит и систематизирует отбор лучших инициатив. Победителей ждет не только признание на федеральном уровне, но и расширенный комплекс мер поддержки.

Премия объединяет самых разных людей и организаций, чья деятельность направлена на помощь людям и улучшение качества жизни. Организаторы ждут заявки от добровольцев и гражданских активистов, общественных лидеров, представителей НКО и бизнеса, муниципальных образований, моногородов и субъектов РФ.

«Старт шестого сезона Международной премии #МЫВМЕСТЕ выходит за рамки традиционной церемонии награждения. Это событие можно рассматривать как индикатор зрелости гражданского общества и его интеграции в государственную повестку. Тот факт, что новый сезон приурочен к Году единства народов России и Международному году добровольцев, задает четкий вектор: добровольчество перестает быть ситуативной формой помощи и становится общественным фундаментом. На этой основе уже можно выстраивать долгосрочные планы и формировать устойчивую повестку развития», – рассказал доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Алексей Индриков.

Победа в Премии — это не только статус, но и реальные инструменты для развития: возможность представить свой проект на федеральных и международных площадках; помощь в тиражировании успешных практик по всей стране; освещение в ведущих СМИ, на телевидении и радио; сопровождение от руководителей федеральных ведомств и лидеров общественного мнения; участие в образовательных программах, Форуме #МЫВМЕСТЕ, ПМЭФ и других значимых событиях; возможность получить награду из рук Президента РФ и развитие в регионе — шанс войти в состав Общественных палат муниципалитетов или советы при губернаторе.

Наш регион имеет богатую историю успеха в Премии #МЫВМЕСТЕ. Кульминацией прошлого года для Самарской области стало бронзовое достижение Анастасии Кнор, руководителя благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие» и СРОО «За информационное общество». Она заняла 3-е место в номинации «Лидер НКО», доказав, что проекты по сохранению исторического наследия и развитию городских сообществ из Самары имеют важное значение на международной арене. Проект Анастасии со временем вырос в межрегиональное движение, которое сегодня объединяет десятки команд по всей стране. В разных городах участники занимаются реставрацией и сохранением исторической застройки, создают общественные пространства и привлекают к этому процессу новых волонтёров. Сейчас в проекте участвуют 65 команд из 89 городов.

«Премия #МЫВМЕСТЕ выполняет функцию институционализации добровольчества. Она не только фиксирует лучшие практики, но и создает механизм обратной связи: «общество – власть – бизнес». Подобные инициативы не являются просто «историями про добро». Это важный элемент системы нематериального производства национальной безопасности – а именно, производство социального капитала, доверия и гражданской идентичности. Когда государство и бизнес поощряют волонтерство, они снижают риски социального напряжения и инвестируют в человеческий капитал. Такие проекты создают условия и факторы, которые обеспечивают устойчивость национального государства – не за счет станков или нефти, а за счет доверия и горизонтальных связей. Поддержка таких инициатив должна рассматриваться не как благотворительность, а как стратегический управленческий ресурс», – отметила ведущий научный сотрудник Донецкого института управления- филиала Президентской академии Татьяна Подольская.

Прием заявок на 6-й сезон Международной Премии #МЫВМЕСТЕ продлится до 24 мая 2026 года. Успеть заявить о своем проекте можно на официальном сайте: премия.мывместе.рф.

