Дмитрий Яковлев провёл заседание Координационного совета по взаимодействию с Движением Первых при Губернаторе Самарской области.
В регионе обсудили ключевые проекты Движения Первых на 2026 год
В концертном зале Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики прошел Кубок Самарской области по бодибилдингу и фитнесу.
Лучшие бодибилдеры губернии сразились за региональный кубок
В киберспортивном центре «Киберпланик» СГЭУ состоялись соревнования по компьютерному спорту в рамках областной универсиады среди команд образовательных организаций высшего образования в 2026 году.
Самарский университет - сильнейший на областной универсиаде по компьютерному спорту
В УФСИН России по Самарской области прошёл отборочный этап чемпионата ФСИН России по практической стрельбе среди сотрудников отделов спецназначения ПФО.
В регионе прошёл отборочный этап чемпионата ФСИН России по практической стрельбе среди спецподразделений
ФАС выявила признаки недобросовестной конкуренции в действиях производителя творожных сырков «Б.Ю. Александров»
В Самаре выберут «Лучшую команду ПФО по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте»
Опера «Евгений Онегин» пройдет в Самаре в рамках Первого международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера»
Семь шагов к эффективной SMS-рассылке: чек-лист для бизнеса
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
Семь шагов к эффективной SMS-рассылке: чек-лист для бизнеса

Семь шагов к эффективной SMS-рассылке: чек-лист для бизнеса

Несмотря на развитие цифровых каналов и появление новых инструментов продвижения, SMS-рассылки остаются одним из самых прямых способов коммуникации с клиентом. Сообщение приходит напрямую на телефон и обычно читается в течение нескольких минут. Но эффективность такого канала зависит не столько от самого факта отправки, сколько от того, насколько правильно подготовлена рассылка.

Рекламная платформа билайн.ПРОдвижение (входит в Билайн Adtech, подразделение по рекламным технологиям Билайн бизнес) подготовила чек-лист из семи шагов, который помогает бизнесу системно подойти к работе с SMS-коммуникациями.

1. Определить цель рассылки

Перед запуском важно понять, какую задачу должна решить кампания и по каким метрикам будет оцениваться ее эффективность.

Например, цель может заключаться в увеличении повторных покупок на 20% или в возврате клиентов, которые давно не взаимодействовали с брендом.

2. Выделить целевую аудиторию

Следующий шаг - определить портрет клиента и разделить аудиторию на сегменты. Чем точнее выбран сегмент, тем выше вероятность отклика.

Например, можно выделить мужчин 25-40 лет, которые интересовались покупкой недвижимости в последние три месяца. Обычно для этих целей интернет-ресурсы сегментируются в группы по тематике и категориям. На сервере обрабатываются категории сайтов, на основании чего предиктивными математическими моделями определяется возможный интерес пользователя.

Для формирования аудитории используются агрегированные статистические отчеты, основанные на анализе данных технических средств и обезличенных данных о пользователях, а услуга предоставляется при наличии согласия пользователя на обработку данных и получение рекламы.

3. Проверить гипотезы

Разные сегменты аудитории по-разному реагируют на предложения. Поэтому важно тестировать гипотезы - например, время отправки или формат предложения.

Часть клиентов может активнее реагировать на сообщения в выходные, а часть - вечером в будние дни.

4. Подготовить текст сообщения

SMS-сообщение должно быть понятным и ценным для получателя. Важно обозначить выгоду для клиента и предложить конкретное действие.

Например: «Только 19-20 марта: скидка 10% на выбранный любимый товар. Купить: ссылка».

5. Учитывать формат сообщения

Длина и структура текста влияют на результат рассылки. По данным исследований Билайн Adtech, короткие сообщения чаще работают на охват, запоминаемость и узнаваемость бренда, тогда как более развернутые тексты показывают более высокий CTR и приводят к кликам.

При подготовке рассылки важно учитывать задачу кампании - повышение узнаваемости или привлечение трафика - и выбирать формат сообщения исходя из этой цели.

6. Использовать узнаваемое имя отправителя

Имя отправителя - важный фактор доверия. Лучше использовать название бренда, чтобы получатель сразу понимал источник сообщения.

Например, вместо общего имени «BrandInfo» - название вашей компании или бренда.

7. Запустить тестовую рассылку

Перед масштабным запуском рассылку рекомендуется протестировать на небольшой аудитории. После анализа показателей отклика и конверсии успешный вариант можно масштабировать.

Даже небольшие изменения могут заметно повысить эффективность сообщения. Ниже приводятся примеры двух рассылок: после доработки второе предложение становится более релевантным аудитории, а конкретика в тексте помогает быстрее принять решение о переходе по ссылке.

● Было:

Параметры рассылки: широкая аудитория мужчин в Москве.

Имя отправителя: BrandInfo.

Текст: «Цветы по оптовым ценам. Заказать букет: ссылка».

● Стало:

Параметры рассылки: мужчины в Москве, интересовавшиеся цветами в последние 24 часа.

Имя отправителя: FlowersAlmanac.

Текст: «Подарите заботу любимым. Свежие розы от 60 руб./шт. Доставка за час. Выбрать букет: сайт».

Последовательный подход - от постановки цели до тестирования - позволяет сделать SMS-рассылку более адресной и повысить ее эффективность.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

Картинка для анонса источник «Билайн»

В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
27 марта 2026  13:37
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
27 марта 2026  11:43
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
27 марта 2026  11:17
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
27 марта 2026  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
27 марта 2026  10:07
