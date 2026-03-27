Самарский судостроительный завод наращивает объемы производства

Брифинг по итогам деятельности за прошедший год прошел в самарском Росреестре. В рамках мероприятия были обозначены ближайшие планы и стратегические задачи, которые стоят перед командой Большого Росреестра.
Россияне разработают инициативы социально-экономического развития регионов в проекте Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Стартовал этап онлайн-полуфиналов конкурса управленцев «Лидеры России. Команда» – флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Начался конкурсный отбор на участие во Всероссийском семейном туристском фестивале, который состоится с 9 по 12 июля в Республике Мордовия.
Социальное предпринимательство в Самарской области продолжает набирать обороты. На сегодняшний день в специальном региональном реестре насчитывается 297 таких компаний.
17 апреля в Самарской области в четвертый раз пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
Дмитрий Яковлев и Артур Абдрашитов принял участие в торжественной церемонии закладки килей трех сухогрузных судов проекта RSD34L на судостроительном заводе «Нефтефлот».
Дмитрий Яковлев провёл заседание Координационного совета по взаимодействию с Движением Первых при Губернаторе Самарской области.
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
Врио заместителя Губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев и министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов принял участие в торжественной церемонии закладки килей трех сухогрузных судов проекта RSD34L на судостроительном заводе «Нефтефлот». Это девятая по счету единица в серии, строительство которой ведется на предприятии с 2024 года в рамках государственной программы льготного лизинга.
Три заложенных сухогруза класса «река–море» способны перевозить широкий спектр грузов — от зерна и леса до металла и контейнерных партий. Длина каждого судна — около 126 метров, ширина — 17 метров, дедвейт достигает 6 тысяч тонн.
Для Самарской области, которая исторически является крупным транспортным узлом, развитие собственного судостроения имеет стратегическое значение. Правительство региона поддерживает завод «Нефтефлот» собственными заказами на строительство пассажирских судов. Так, в августе 2025 года здесь были заложены кили двух малых пассажирских судов проекта «МПКС-L». Их выход на акваторию Волги на внутренних речных перевозках запланирован в навигацию 2027–2028 годов.
«Наличие собственного судостроительного завода на территории региона — наше большое преимущество. Это позволяет строить суда для самых разных целей, в том числе для волжского бассейна. Уверен, здесь будут заложены не один и не два новых корабля — как для грузовых, так и для пассажирских перевозок», — подчеркнул министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.
Программа обновления пассажирского флота реализуется по поручению Губернатора Вячеслава Федорищева. Её важным этапом стало появление в 2024 году двух судов головной серии «МПКС», которые уже успешно работают на востребованных маршрутах в села Рождествено и Ширяево. Новые суда, построенные на самарской земле, продолжат обновление пассажирского флота, обеспечивая жителей и гостей региона современным и комфортным речным транспортом.
Развитие судостроительного кластера в регионе идёт параллельно с модернизацией производственных мощностей предприятия: обновляются стапельные площадки, строится новый эллинг, расширяется станочный парк. Производственная загрузка «Нефтефлота» обеспечена заказами до 2028 года.

 

Фото:   ЗАО Нефтефлот

 

 

Теги: Самара

Новости по теме
Стартовал этап онлайн-полуфиналов конкурса управленцев «Лидеры России. Команда» – флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
27 марта 2026, 15:24
Самарская область в числе лидеров по количеству участников VI конкурса «Лидеры России»
Стартовал этап онлайн-полуфиналов конкурса управленцев «Лидеры России. Команда» – флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна... Общество
31
Социальное предпринимательство в Самарской области продолжает набирать обороты. На сегодняшний день в специальном региональном реестре насчитывается 297 таких компаний.
27 марта 2026, 15:11
Бизнес с душой: региональные социальные предприятия получают поддержку
Социальное предпринимательство в Самарской области продолжает набирать обороты. На сегодняшний день в специальном региональном реестре насчитывается 297 таких... Бизнес
69
17 апреля в Самарской области в четвертый раз пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
27 марта 2026, 15:06
В Самарской области пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
17 апреля в Самарской области в четвертый раз пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Общество
101
В центре внимания
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
27 марта 2026  13:37
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
182
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
27 марта 2026  11:43
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
275
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
27 марта 2026  11:17
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
277
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
27 марта 2026  10:59
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
239
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
27 марта 2026  10:07
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
317
Весь список