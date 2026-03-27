Самарский судостроительный завод наращивает объемы производства

Врио заместителя Губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев и министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов принял участие в торжественной церемонии закладки килей трех сухогрузных судов проекта RSD34L на судостроительном заводе «Нефтефлот». Это девятая по счету единица в серии, строительство которой ведется на предприятии с 2024 года в рамках государственной программы льготного лизинга.

Три заложенных сухогруза класса «река–море» способны перевозить широкий спектр грузов — от зерна и леса до металла и контейнерных партий. Длина каждого судна — около 126 метров, ширина — 17 метров, дедвейт достигает 6 тысяч тонн.

Для Самарской области, которая исторически является крупным транспортным узлом, развитие собственного судостроения имеет стратегическое значение. Правительство региона поддерживает завод «Нефтефлот» собственными заказами на строительство пассажирских судов. Так, в августе 2025 года здесь были заложены кили двух малых пассажирских судов проекта «МПКС-L». Их выход на акваторию Волги на внутренних речных перевозках запланирован в навигацию 2027–2028 годов.

«Наличие собственного судостроительного завода на территории региона — наше большое преимущество. Это позволяет строить суда для самых разных целей, в том числе для волжского бассейна. Уверен, здесь будут заложены не один и не два новых корабля — как для грузовых, так и для пассажирских перевозок», — подчеркнул министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Программа обновления пассажирского флота реализуется по поручению Губернатора Вячеслава Федорищева. Её важным этапом стало появление в 2024 году двух судов головной серии «МПКС», которые уже успешно работают на востребованных маршрутах в села Рождествено и Ширяево. Новые суда, построенные на самарской земле, продолжат обновление пассажирского флота, обеспечивая жителей и гостей региона современным и комфортным речным транспортом.

Развитие судостроительного кластера в регионе идёт параллельно с модернизацией производственных мощностей предприятия: обновляются стапельные площадки, строится новый эллинг, расширяется станочный парк. Производственная загрузка «Нефтефлота» обеспечена заказами до 2028 года.

Фото: ЗАО Нефтефлот

