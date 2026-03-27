Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с 10-летием со дня образования национальной гвардии Российской Федерации и 215-й годовщиной создания войск правопорядка!

История вашего ведомства — от внутренней стражи времен Александра I до современных подразделений Росгвардии – это путь самоотверженного служения многих поколений стражей порядка, стоящих на защите интересов Российского государства, прав и свобод человека и гражданина.

И сегодня войска Росгвардии играют важную роль в обеспечении государственной и общественной безопасности, спокойствия и благополучия наших граждан. Особую миссию росгвардейцы выполняют в зоне проведения специальной военной операции. Они решительно и мужественно противостоят попыткам врага дестабилизировать обстановку на Донбассе и в Новороссии, в приграничных регионах России.

Самарские сотрудники Росгвардии обладают большим профессиональным опытом, необходимыми оперативными, техническими возможностями и с честью выполняют все поставленные служебно-боевые задачи, проявляя при этом отвагу, взаимовыручку, верность долгу.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за честную службу, ответственное отношение к своим обязанностям, преданность Родине. Спасибо ветеранам ведомства, внесшим большой вклад в укрепление правопорядка в Самарской области, борьбу с преступностью, терроризмом, экстремистскими проявлениями и передавшим свой богатый опыт и традиции молодым коллегам.

От всей души желаю вам, вашим семьям благополучия, мира и добра!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев