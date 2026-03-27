В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
Работников культуры в Самаре поздравили с профессиональным праздником
Работников культуры в Самаре поздравили с профессиональным праздником
С начала года самарские лесники провели более 25 внеклассных занятий в рамках экологического воспитания молодёжи
С начала года самарские лесники провели более 25 внеклассных занятий в рамках экологического воспитания молодёжи
Задолженность самарцев за холодную воду и канализацию превысила 1,5 млрд рублей
Задолженность самарцев за холодную воду и канализацию превысила 1,5 млрд рублей
Россиянам посоветовали переходить на стационарный телефон
Россиянам посоветовали переходить на стационарный телефон
Заседание общественного совета при комитете ценового и тарифного регулирования прошло в Самарской области
Заседание общественного совета при комитете ценового и тарифного регулирования прошло в Самарской области
Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу
Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации

Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с 10-летием со дня образования национальной гвардии Российской Федерации и 215-й годовщиной создания войск правопорядка!

История вашего ведомства — от внутренней стражи времен Александра I до современных подразделений Росгвардии – это путь самоотверженного служения многих поколений стражей порядка, стоящих на защите интересов Российского государства, прав и свобод человека и гражданина.

И сегодня войска Росгвардии играют важную роль в обеспечении государственной и общественной безопасности, спокойствия и благополучия наших граждан. Особую миссию росгвардейцы выполняют в зоне проведения специальной военной операции. Они решительно и мужественно противостоят попыткам врага дестабилизировать обстановку на Донбассе и в Новороссии, в приграничных регионах России.

Самарские сотрудники Росгвардии обладают большим профессиональным опытом, необходимыми оперативными, техническими возможностями и с честью выполняют все поставленные   служебно-боевые задачи, проявляя при этом отвагу, взаимовыручку, верность долгу.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за честную службу, ответственное отношение к своим обязанностям, преданность Родине. Спасибо ветеранам ведомства, внесшим большой вклад в укрепление правопорядка в Самарской области, борьбу с преступностью, терроризмом, экстремистскими проявлениями и передавшим свой богатый опыт и традиции молодым коллегам.

От всей души желаю вам, вашим семьям благополучия, мира и добра!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

 

В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.
26 марта 2026, 17:19
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО под председательством Игоря Комарова
В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств,... Политика
Сегодня, 25 марта, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно—программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!», который прошел в Нижнем Новгороде. 
25 марта 2026, 21:17
Поддержка детей и молодежи: Вячеслав Федорищев принял участие в форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!»
Сегодня, 25 марта, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял... Политика
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
25 марта 2026, 16:58
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля. Общество
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
27 марта 2026  10:07
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.
26 марта 2026  17:19
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО под председательством Игоря Комарова
Сегодня, 25 марта, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно—программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!», который прошел в Нижнем Новгороде. 
25 марта 2026  21:17
Поддержка детей и молодежи: Вячеслав Федорищев принял участие в форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!»
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
25 марта 2026  16:58
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
