В Клиниках СамГМУ прооперировали пациента с хроническим остеомиелитом голени с использованием АПК «Автоплан»

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) провели операцию по поводу хронического остеомиелита голени с использованием предоперационного 3D-моделирования и интраоперационной навигации на базе аппаратно-программного комплекса «Автоплан» (AUTOPLAN). АПК разработан в Институте инновационного развития СамГМУ и применяется в ведущих медицинских центрах России.

Пациент 55 лет обратился в клинику пропедевтической хирургии №2 Клиник СамГМУ в начале марта, где у него выявили остеомиелитическую полость в верхней трети большеберцовой кости — очаг разрушения костной ткани при хроническом гнойном воспалении, содержащий гной и отмершие участки кости. После необходимых обследований пациенту выполнили костно-пластическую трепанацию с использованием «Автоплан». Послеоперационный период протекает без осложнений, пациент чувствует себя удовлетворительно, боли не беспокоят.

По словам заведующего кафедрой общей хирургии и хирургических болезней СамГМУ, профессора Игоря Макарова, пациенты с остеомиелитом поступают в клинику еженедельно, и актуальность их оперативного лечения не ослабевает. Система «Автоплан» зарекомендовавшая себя в разных направлениях хирургии, позволяет проводить такие операции пациентам с остеомиелитом нижних конечностей, выходя на уровень рутинной практики. 

«Внедрение новой технологии при оперативном лечении больных с остеомиелитом — это безусловный шаг вперёд. Суть в том, что на основании КТ или МРТ мы проводим 3D-моделирование с чёткими ориентирами, указанием размеров и локализации патологического процесса. Во время операции с помощью навигационной системы “Автоплан” мы сопоставляем виртуальную модель с реальными анатомическими образованиями пациента. Это позволяет чётко, малотравматично, экономично и с хорошим косметическим результатом выполнить полноценное вмешательство, удалив источник остеомиелита», — рассказал Игорь Макаров.

По словам профессора Макарова, остеомиелит может возникать у пациентов независимо от пола. Наиболее распространены посттравматические формы — после бытовых травм, дорожно-транспортных происшествий, а также после хирургического лечения переломов. Есть и больные с гематогенной формой заболевания, которая развивается ещё в детском или подростковом возрасте.

«Уверен, что эта технология будет распространяться в хирургическом лечении остеомиелита. Накопив достаточный опыт, мы обязательно будем делиться им с коллегами», — подчеркнул Игорь Макаров.

 

Здравоохранение
В Клиниках СамГМУ прооперировали пациента с хроническим остеомиелитом голени с использованием АПК «Автоплан»
27 марта 2026  11:24
В Клиниках СамГМУ прооперировали пациента с хроническим остеомиелитом голени с использованием АПК «Автоплан»
