В Самаре сотрудники полиции и общественники проверили деятельность продуктовых магазинов

Сотрудники самарской полиции на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Так, сотрудники Отдела организации применения административного законодательства Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области совместно с представителями Самарской региональной общественной организации по защите прав граждан «Волжский Земский Собор» провели проверку деятельности торговых точек, реализующих алкогольную продукцию с нарушениями законодательства.

В Промышленном районе г. Самара, в одном из продуктовых магазинов в результате проверки выявлен факт реализации алкогольной продукции (вина и шампанского) после 23 часов 00 минут.

Полицейскими составлен и направлен для принятия решения по существу в Промышленный районный суд г. Самары протокол о нарушении руководством общества с ограниченной ответственностью особых требований и правил розничной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ).

Санкция указанной статьи предусматривает административную ответственность для юридических лиц в виде штрафа в размере от 100000 до 300000 рублей.

Сотрудники полиции обращают внимание на то, что подобные мероприятия направлены на защиту здоровья и безопасности граждан.

Полиция призывает жителей и гостей региона сообщать о ставших известными фактах незаконной торговли алкоголем в территориальные отделы полиции, через официальный сайт ведомства или по телефону 112.