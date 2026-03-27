Дмитрий Яковлев провёл заседание Координационного совета по взаимодействию с Движением Первых при Губернаторе Самарской области.
В концертном зале Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики прошел Кубок Самарской области по бодибилдингу и фитнесу.
В киберспортивном центре «Киберпланик» СГЭУ состоялись соревнования по компьютерному спорту в рамках областной универсиады среди команд образовательных организаций высшего образования в 2026 году.
В УФСИН России по Самарской области прошёл отборочный этап чемпионата ФСИН России по практической стрельбе среди сотрудников отделов спецназначения ПФО.
ФАС выявила признаки недобросовестной конкуренции в действиях производителя творожных сырков «Б.Ю. Александров»
В Самаре выберут «Лучшую команду ПФО по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте»
Опера «Евгений Онегин» пройдет в Самаре в рамках Первого международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера»
Семь шагов к эффективной SMS-рассылке: чек-лист для бизнеса
Опера «Евгений Онегин» пройдет в Самаре в рамках Первого международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера»

С 27 марта по 19 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера», в программу которого вошли премьеры, репертуарные спектакли с участием звезд оперной сцены, круглые столы с ведущими музыкальными критиками страны, концерты камерной вокальной лирики, вокальные мастер-классы.

Идеолог и художественный руководитель фестиваля – художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Евгений Хохлов отметил, что в фестивале будут сочетаться лучшие традиции театра, обретённые за последние годы творчества, а особенность фестиваля заключается в участии уроженцев Самарской области, ныне представляющих оперное искусство на лучших сценах мира.

В Фестивале «Наследие. Опера» примут участие солисты, чьи творческие пути связаны с Самарой; друзья нашего театра - постоянные приглашенные солисты; всемирно известные исполнители; ведущие дирижёры музыкальных театров России и ближнего зарубежья.

29 марта в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоится в рамках Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» пройдёт показ оперы П. Чайковского «Евгений Онегин». 12+

Партию Татьяны исполнит Екатерина Петрова, солистка Московского театра «Новая Опера» имени Е.В. Колобова. Самые первые и самые важные шаги в оперном искусстве артистка делала именно в Самаре под чутким руководством педагога Галины Шамшиной и профессора Надежды Ильвес, солисток Шостакович Опера Балет. Для Екатерины выступление на сцене нашего театра будет первым.

Партию Онегина исполнит Владислав Куприянов, приглашённый солист Большого театра России и Мариинского театра. Владислав служил в Шостакович Опера Балет с 2014 по 2017 годы. Зрители помнят его в разных образах: Елецкого из «Пиковой дамы», Ренато из «Бала-маскарада», Мизгиря из «Снегурочки» и других. Однако опера «Евгений Онегин» была особенной для Владислава: в 19 лет артист дебютировал в роли Онегина на сцене Шостакович Опера Балет и стал самым молодым исполнителем этой партии за всю историю театра.

Спектакль пройдет под управлением Андрея Лебедева, дирижёра Московского театра «Новая Опера» имени Е.В. Колобова.

Партию Лариной исполнит заслуженная артистка России и Самарской области Ирина Янцева. Ленский – Дмитрий Крыжский, Ольга – Светлана Каширина, Няня – Наталья Фризе, Гремин – Иван Григорьев, Зарецкий – Артём Камалитдинов, Трике – Давид Погосян, Ротный – Александр Слесарев.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – Евгений Хохлов

Режиссёр-постановщик – Георгий Исаакян

Художник-постановщик – Вячеслав Окунев

Художник по свету – Эмиль Авраменко

Балетмейстер-постановщик – Валентина Пономаренко

Главный хормейстер – Максим Пожидаев

В спектакле использованы костюмы Юрия Купера (2014)

