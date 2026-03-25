В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих.

В дни каникул с 30 марта по 4 апреля в 15.00 в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих.

Гости зоопарка познакомятся с самыми выдающимися обитателями зоопарка - царственным львом, полосатыми тиграми, дружной парочкой ягуаров, веселым бурым медведем, самыми крупными хищными птицами Самарской области - орланами-белохвостами и филинами, яркими попугаями, зубастыми нильскими крокодилами и огромными питонами.

Сотрудники расскажут забавные истории из жизни обитателей зоопарка и интересные биологические факты о животных.

Участие в экскурсии по входным билетам в зоопарк.

Запись на экскурсию не требуется.

0+

