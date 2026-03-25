Модный показ и концерт детских блогеров состоятся в МЕГЕ Самара
В Госдуме поддержали создание сети «белых» банкоматов
В рамках рейда на территории тепличного комплекса в Волжском районе проверено 127 иностранных граждан
Каждый третий житель Самары считает, что раздельный сон только укрепляет отношения
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
Более 55% россиян хотя бы раз верили фейкам
В Самаре хотят вернуть авиатехнику в Парк Гагарина
В Госдуме сообщили об отсутствии обсуждений полного запрета VPN в России
Каждый третий житель Самары считает, что раздельный сон только укрепляет отношения

В реальности раздельно спят лишь 13% опрошенных, еще 14% рассматривают такой вариант в перспективе, если проблемы со сном обострятся/ 

На Западе набирает обороты “постельный развод”: пары спят порознь ради качества жизни. Девелопер Level Group провел исследование, чтобы выяснить насколько такая практика распространена в России и что по этому поводу думают самарцы, состоящие в отношениях или браке. Оказалось, что треть опрошенных (29,1%) поддерживают тренд и положительно относятся к раздельному сну. Из них каждый третий (27,8%) считает, что это скорее помогает отношениям, так как качественный сон улучшает настроение и снижает уровень стресса. А еще для 7,6% раздельный сон – настоящее спасение для отношений из-за проблем со сном партнера. 


Тем не менее, другая часть опрошенных (32,9%) считают, что раздельный сон чаще вредит отношениям и ведет к эмоциональному отдалению. Еще каждый третий (31,6%) настроен прагматично и считает, что это всего лишь бытовой вопрос, который никак не сказывается на отношениях. 


Любовь против комфорта: почему мы терпим неудобства?


При этом, когда речь заходит о приемлемости раздельного сна, многие опрошенные сразу меняют настрой на категоричный. Так, каждый пятый (17,7%) считает, что это скорее не приемлемо, так как они любят спать вместе, а неудобства — это мелочи, которые можно пережить. Еще 26,6% выступают радикально против: совместный сон для них — важная часть отношений, и они не готовы от него отказываться. А 20,3% самарцев вообще не задумывались об этом — нынешний режим сна устраивает их.

Практикуют раздельный сон лишь 13% опрошенных, еще 14% рассматривают такой вариант, если проблемы со сном обострятся. А для 3% раздельный сон – невыполнимая мечта: они и хотели бы, но боятся осуждения родственников или сталкиваются с отсутствием дополнительной комнаты. 

"Мы видим, как меняется запрос на приватность внутри семьи. Если раньше "разбежаться по комнатам" считалось тревожным сигналом, то сегодня это часто признак осознанного отношения к своему здоровью и границам. Но квартирография иногда отстает от психологии: в стандартной "двушке" часто просто нет места для маневра. Поэтому в Level Group мы проектируем спальни так, чтобы у пары всегда был выбор. С одной стороны, мы закладываем площадь под кровати формата King Size, чтобы даже при совместном сне у каждого было свое пространство. С другой — предлагаем гибкие евро-планировки с мастер-спальнями и дополнительными кабинетами. Это позволяет партнерам с разными биоритмами комфортно сосуществовать, высыпаться и сохранять теплые отношения, встречаясь утром на кухне отдохнувшими, а не раздраженными”, – комментируют в пресс-службе Level Group.

Когда «развод во сне» допустим: мнение жителей Самары

Главным аргументом «за» (32,9%) стали несовпадающие биоритмы. Конфликт «сов» и «жаворонков», признан самой легитимной причиной для дистанции. 

На втором месте (26,6%) — физиология и здоровье. Храп, бессонница или синдром беспокойных ног партнера — достаточный повод, чтобы уйти спать в другую комнату ради сохранения собственного комфорта.

16,5% самарцев назвали причиной «базовый бытовой дискомфорт» — борьбу за одеяло или разную комфортную температуру в комнате. Любопытно, что 11,4% респондентов воспринимают раздельный сон как инвестицию в отношения: люди готовы спать порознь, чтобы высыпаться и быть днем более терпимыми и добрыми друг к другу. 

А вот потребность в личном пространстве (желание побыть одному перед сном) считают веской причиной лишь 11,4% опрошенных. Крайняя мера — раздельный сон как последний шанс спасти брак от постоянной агрессии из-за недосыпа — актуальна лишь для 1,3% респондентов. 

