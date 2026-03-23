Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года

До 27 марта 2026 года в Самарской области идет прием заявок на региональный этап конкурса для предпринимателей «Экспортер года». Это ежегодное событие призвано отметить успехи представителей МСП в экспортной деятельности.

Лучших экспортеров региона по итогам 2025 года выберут в пяти номинациях:

➢ «Прорыв года» - премия присуждается экспортеру, представившему новый прорывной проект (продукт) из любой отрасли,

➢ «Товар года» - премия присуждается экспортеру, выбравшему наиболее популярный товар для экспорта за рубеж,

➢ «Трейдер года» - премия может быть присуждена экспортеру, осуществлявшему продажи из любых отраслей за рубеж,

➢ «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»,

➢ «Экспортер года в сфере промышленности и высоких технологий».

После завершения приема заявок к работе приступит конкурсная комиссия. Эксперты проанализируют проекты соискателей, а затем в каждой номинации определят победителя и призеров, занявших вторые и третьи места по итогам этапа конкурса.

Победители регионального этапа представят регион на уровне Приволжского федерального округа, а лучшие из лучших смогут отправиться на федеральный этап конкурса.

В Самарской области активно помогают производителям товаров и услуг осваивать внешнеэкономическую деятельность и успешно выходить со своей продукцией на рынки дружественных стран. Это одно из ключевых направлений в работе областного Правительства и Губернатора Вячеслава Федорищева.

«Несмотря на внешнеэкономическую обстановку, предприятия Самарской области успешно приспособились к изменениям, установили новые партнерские связи с дружественными странами и уверенно экспортируют свою продукцию. Мы оказываем всестороннюю поддержку предпринимателям на каждом этапе — начиная от выбора страны и заканчивая сопровождением экспортного контракта», — прокомментировал заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Организатором регионального этапа конкурса выступает областное минэкономразвития и Центр поддержки экспорта Самарской области, который работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

