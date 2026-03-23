Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года

До 27 марта 2026 года в Самарской области идет прием заявок на региональный этап конкурса для предпринимателей «Экспортер года». Это ежегодное событие призвано отметить успехи представителей МСП в экспортной деятельности.

Лучших экспортеров региона по итогам 2025 года выберут в пяти номинациях:

➢ «Прорыв года» - премия присуждается экспортеру, представившему новый прорывной проект (продукт) из любой отрасли,

➢ «Товар года» - премия присуждается экспортеру, выбравшему наиболее популярный товар для экспорта за рубеж,

➢ «Трейдер года» - премия может быть присуждена экспортеру, осуществлявшему продажи из любых отраслей за рубеж,

➢ «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»,

➢ «Экспортер года в сфере промышленности и высоких технологий».

После завершения приема заявок к работе приступит конкурсная комиссия. Эксперты проанализируют проекты соискателей, а затем в каждой номинации определят победителя и призеров, занявших вторые и третьи места по итогам этапа конкурса.

Победители регионального этапа представят регион на уровне Приволжского федерального округа, а лучшие из лучших смогут отправиться на федеральный этап конкурса.

В Самарской области активно помогают производителям товаров и услуг осваивать внешнеэкономическую деятельность и успешно выходить со своей продукцией на рынки дружественных стран. Это одно из ключевых направлений в работе областного Правительства и Губернатора Вячеслава Федорищева.

«Несмотря на внешнеэкономическую обстановку, предприятия Самарской области успешно приспособились к изменениям, установили новые партнерские связи с дружественными странами и уверенно экспортируют свою продукцию. Мы оказываем всестороннюю поддержку предпринимателям на каждом этапе — начиная от выбора страны и заканчивая сопровождением экспортного контракта», — прокомментировал заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Организатором регионального этапа конкурса выступает областное минэкономразвития и Центр поддержки экспорта Самарской области, который работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

20 марта прошло первое заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
20 марта 2026, 21:27
Вячеслав Федорищев провел заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Русского географического общества
20 марта прошло первое заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское... Общество
2366
В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
20 марта 2026, 18:17
Вячеслав Федорищев встретился с участниками региональной стажировки президентской программы
В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной... Политика
910
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026, 19:48
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии... Политика
884
В центре внимания
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
282
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
312
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
272
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
23 марта 2026  11:54
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
291
В 22 туре Мир РПЛ
22 марта 2026  19:49
"Крылья Советов" дома сыграли вничью с казанским "Рубином" – 0:0
568
Весь список