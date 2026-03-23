Самарский врач-фтизиатр ответила на вопросы о вакцинации от туберкулёза и профилактических мероприятиях

Врач-фтизиатр детского противотуберкулезного поликлинического отделения Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Постникова Надежда Пыжикова:



"Прививка БЦЖ используется для защиты ребенка от туберкулезной инфекции. Она помогает снизить риск развития тяжелых форм туберкулеза, таких как менингит и диссеминированный процесс, однако не гарантирует абсолютную защиту от инфекции.



Когда проводится вакцинация?

Первая вакцинация: прививку делают новорождённым на 3-5 сутки после рождения.

Ревакцинация проводится в возрасте 6-7 лет. Однако она возможна только при отрицательном результате пробы Манту. Прививка рекомендована всем здоровым новорожденным и детям младшего возраста.



Что такое Проба Манту?

Проба Манту не является прививкой. Это диагностическая проба, необходимая для проверки наличия в организме возбудителя туберкулеза.

Реакция организма. Чем больше пятно, тем вероятнее контакт с инфекцией.

Безопасность. Побочные эффекты редки, процедура практически безболезненна.

Частота. Рекомендуется ежегодное проведение детям до 7 лет включительно.

Место пробы безопасно мочить водой, контакт с водой не влияет на точность результата.

Механическое воздействие (трение мочалкой, расчесывание) на область инъекции не желательно.

Результат оценивается через 72 часа врачом или медицинским работником, ставившим пробу.



В чем отличие диаскинтеста?

Современная альтернатива реакции Манту.

Высокоинформативный тест на туберкулез.

Отличается высокой специфичностью и чувствительностью.

Позволяет выявить активную форму туберкулеза.

Используется для диагностики скрытого течения болезни.

Безопасен и прост в применении.

Результат оценивается спустя 72 часа после введения препарата.

Назначается врачом.

Нет ограничений по возрасту.

Является обязательным элементом диспансеризации детей 8 лет и старше.



Бывает,что такие тесты надо проводить чаще?

Группам риска проводят обследование 2 раза в год (реакция Манту, Диаскинтест), это дети:

- с сахарным диабетом

- с хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания

- Вич-инфекцией

- не привитые вакциной БЦЖ дети в возрасте до 7 лет включительно

- получающие кортикостероидную, лучевую, цитостатическую, генно-инженерную терапию.



Подросткам с 15 лет рекомендовано проходить ежегодно диаскинтест и флюорографию органов грудной клетки.



Так как дети заражаются от взрослых, поэтому взрослые должны ежегодно проходить флюорографическое обследование".

