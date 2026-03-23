Самарский врач-фтизиатр ответила на вопросы о вакцинации от туберкулёза и профилактических мероприятиях

Врач-фтизиатр детского противотуберкулезного поликлинического отделения Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Постникова Надежда Пыжикова:
"Прививка БЦЖ используется для защиты ребенка от туберкулезной инфекции. Она помогает снизить риск развития тяжелых форм туберкулеза, таких как менингит и диссеминированный процесс, однако не гарантирует абсолютную защиту от инфекции.
Когда проводится вакцинация?
Первая вакцинация: прививку делают новорождённым на 3-5 сутки после рождения.
Ревакцинация проводится в возрасте 6-7 лет. Однако она возможна только при отрицательном результате пробы Манту. Прививка рекомендована всем здоровым новорожденным и детям младшего возраста.
Что такое Проба Манту?
Проба Манту не является прививкой. Это диагностическая проба, необходимая для проверки наличия в организме возбудителя туберкулеза.
Реакция организма. Чем больше пятно, тем вероятнее контакт с инфекцией.
Безопасность. Побочные эффекты редки, процедура практически безболезненна.
Частота. Рекомендуется ежегодное проведение детям до 7 лет включительно.
Место пробы безопасно мочить водой, контакт с водой не влияет на точность результата.
Механическое воздействие (трение мочалкой, расчесывание) на область инъекции не желательно.
Результат оценивается через 72 часа врачом или медицинским работником, ставившим пробу.
В чем отличие диаскинтеста?
Современная альтернатива реакции Манту.
Высокоинформативный тест на туберкулез.
Отличается высокой специфичностью и чувствительностью.
Позволяет выявить активную форму туберкулеза.
Используется для диагностики скрытого течения болезни.
Безопасен и прост в применении.
Результат оценивается спустя 72 часа после введения препарата.
Назначается врачом.
Нет ограничений по возрасту.
Является обязательным элементом диспансеризации детей 8 лет и старше.
Бывает,что такие тесты надо проводить чаще?
Группам риска проводят обследование 2 раза в год (реакция Манту, Диаскинтест), это дети:
- с сахарным диабетом
- с хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания
- Вич-инфекцией
- не привитые вакциной БЦЖ дети в возрасте до 7 лет включительно
- получающие кортикостероидную, лучевую, цитостатическую, генно-инженерную терапию.
Подросткам с 15 лет рекомендовано проходить ежегодно диаскинтест и флюорографию органов грудной клетки.
Так как дети заражаются от взрослых, поэтому взрослые должны ежегодно проходить флюорографическое обследование".
