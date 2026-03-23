Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре «Т Плюс» досрочно отремонтировала участок тепловой сети и восстановила автомобильное движение на улице Куйбышева.
В Самаре на расширенном заседании городской Общественной палаты обсудили подготовку к предстоящей летней оздоровительной кампании.
В Самарской области стартовали выездные сессии на предприятия в рамках Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность». 
Сводный план тушения лесных пожаров на 2026 год разрабатывался минприроды СО с декабря 2025 года и 19 марта согласован Рослесхозом.
Всего в 2026 году по программе «Народный бюджет Самарской области» будет реализовано 235 инициативы населения.
Участник «Школы героев» Владимир Харьков представил проект, направленный на развитие спортивной инфраструктуры в своем родном селе Марьевка.
22 марта 2026 года ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, солисткой балетной труппы САТОБ Елена Брижинская.
На ликвидацию последствий ДТП за последние сутки пожарно-спасательные подразделения региона привлекались 4 раза.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84
-0.84
EUR 97.29
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки наркотиков в пассажирском поезде

221
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте при сопровождении пассажирского поезда сообщением «Белгород - Новосибирск» выявили 35-летнего жителя г. Воронежа, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. 
Во время обхода состава внимание транспортных полицейских привлек мужчина, который заметно нервничал.
В ходе осмотра личных вещей и багажа гражданина сотрудниками полиции был обнаружен и изъят пакет с пластиковым контейнером, внутри которого находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом.
На вопросы правоохранителей мужчина пояснил, что пакет и контейнер принадлежат ему, запрещенные вещества перевозил для личного употребления без цели сбыта.
По результатам проведенного исследования было установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством - каннабис (марихуана) массой 12,65 граммов, что является значительным размером. 
По данному факту отделом дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере).
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до 3 лет, сообщает пресс – служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

 

Фото предоставлено пресс – службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специализированный центр на базе Сызранской центральной городской и районной больницы открыт в 2025 году по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
20 марта 2026, 17:21
Более 12 тысяч пациентов получили помощь в новом межрайонном эндокринологическом центре Сызрани
Специализированный центр на базе Сызранской центральной городской и районной больницы открыт в 2025 году по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Здравоохранение
991
В Челябинске состоялся турнир по баскетболу 3х3 на колясках «Кубок Восхода».
19 марта 2026, 15:52
Команда «СызраньБаскет» выступила на «Кубке Восхода»
В Челябинске состоялся турнир по баскетболу 3х3 на колясках «Кубок Восхода». Общество
622
14 марта ночью на трассе М-5 около поворота на город Октябрьск столкнулись два легковых автомобиля.
14 марта 2026, 16:55
Спасатели Сызрани проводили спасательные работы на месте ДТП в Сызранском районе
14 марта ночью на трассе М-5 около поворота на город Октябрьск столкнулись два легковых автомобиля. Происшествия
1090
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
23 марта 2026  13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
282
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
23 марта 2026  13:40
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
312
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
23 марта 2026  12:38
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
272
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
23 марта 2026  11:54
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
291
В 22 туре Мир РПЛ
22 марта 2026  19:49
"Крылья Советов" дома сыграли вничью с казанским "Рубином" – 0:0
568
Весь список