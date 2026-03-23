Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки наркотиков в пассажирском поезде

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте при сопровождении пассажирского поезда сообщением «Белгород - Новосибирск» выявили 35-летнего жителя г. Воронежа, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.

Во время обхода состава внимание транспортных полицейских привлек мужчина, который заметно нервничал.

В ходе осмотра личных вещей и багажа гражданина сотрудниками полиции был обнаружен и изъят пакет с пластиковым контейнером, внутри которого находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом.

На вопросы правоохранителей мужчина пояснил, что пакет и контейнер принадлежат ему, запрещенные вещества перевозил для личного употребления без цели сбыта.

По результатам проведенного исследования было установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством - каннабис (марихуана) массой 12,65 граммов, что является значительным размером.

По данному факту отделом дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере).

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до 3 лет, сообщает пресс – служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

