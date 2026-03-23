Звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено профессору СамГМУ Игорю Давыдкину

Указом Президента Российской Федерации звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено Игорю Давыдкину – доктору медицинских наук, профессору, проректору по научной работе Самарского государственного медицинского университета.



Игорь Леонидович возглавляет кафедру госпитальной терапии с курсами гематологии и трансфузиологии, а также является директором НИИ гематологии. Его научная деятельность отмечена рядом престижных наград: в 2018 году профессор Игорь Давыдкин стал лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники за разработку и внедрение отечественных препаратов факторов свёртывания крови, а в 2019 году удостоен премии Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении медико-биологических проблем. Активно участвует в реализации программы развития СамГМУ как участника программы «Приоритет-2030», уделяя особое внимание поддержке талантливой молодёжи и развитию студенческих стартап-проектов. Игорь Леонидович входит в состав экспертных комиссий региональных конкурсов, в том числе конкурса «Молодой учёный», а также конкурсов на присуждение Губернских премий и грантов в области науки и техники, денежных выплат для молодых учёных и конструкторов.



«Игорь Леонидович – это пример современного учёного, который не только ведёт передовые научные исследования, но и активно делится своим опытом с молодым поколением, способствует развитию инноваций и укреплению научного потенциала Самарской области. Его вклад в медицину и образование заслуживает самого высокого признания, и присвоение звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» – закономерное и заслуженное событие для всего нашего научного сообщества», – подчеркнул врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.



С 2025 года профессор Игорь Давыдкин возглавляет Общественный совет при министерстве науки и высшего образования Самарской области. Высокая оценка вклада Игоря Леонидовича в развитие отечественной медицинской науки и подготовку научных кадров подтверждается присвоением ему почётного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».



