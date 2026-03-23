В Самаре «Т Плюс» досрочно отремонтировала участок тепловой сети и восстановила автомобильное движение на улице Куйбышева.
В Самаре на расширенном заседании городской Общественной палаты обсудили подготовку к предстоящей летней оздоровительной кампании.
В Самарской области стартовали выездные сессии на предприятия в рамках Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность». 
Сводный план тушения лесных пожаров на 2026 год разрабатывался минприроды СО с декабря 2025 года и 19 марта согласован Рослесхозом.
Всего в 2026 году по программе «Народный бюджет Самарской области» будет реализовано 235 инициативы населения.
Участник «Школы героев» Владимир Харьков представил проект, направленный на развитие спортивной инфраструктуры в своем родном селе Марьевка.
22 марта 2026 года ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, солисткой балетной труппы САТОБ Елена Брижинская.
На ликвидацию последствий ДТП за последние сутки пожарно-спасательные подразделения региона привлекались 4 раза.
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
Звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено профессору СамГМУ Игорю Давыдкину

Указом Президента РФ звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено Игорю Давыдкину – профессору, проректору СамГМУ.

Указом Президента Российской Федерации звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено Игорю Давыдкину – доктору медицинских наук, профессору, проректору по научной работе Самарского государственного медицинского университета.

Игорь Леонидович возглавляет кафедру госпитальной терапии с курсами гематологии и трансфузиологии, а также является директором НИИ гематологии. Его научная деятельность отмечена рядом престижных наград: в 2018 году профессор Игорь Давыдкин стал лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники за разработку и внедрение отечественных препаратов факторов свёртывания крови, а в 2019 году удостоен премии Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении медико-биологических проблем. Активно участвует в реализации программы развития СамГМУ как участника программы «Приоритет-2030», уделяя особое внимание поддержке талантливой молодёжи и развитию студенческих стартап-проектов. Игорь Леонидович входит в состав экспертных комиссий региональных конкурсов, в том числе конкурса «Молодой учёный», а также конкурсов на присуждение Губернских премий и грантов в области науки и техники, денежных выплат для молодых учёных и конструкторов.

«Игорь Леонидович – это пример современного учёного, который не только ведёт передовые научные исследования, но и активно делится своим опытом с молодым поколением, способствует развитию инноваций и укреплению научного потенциала Самарской области. Его вклад в медицину и образование заслуживает самого высокого признания, и присвоение звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» – закономерное и заслуженное событие для всего нашего научного сообщества», – подчеркнул врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

С 2025 года профессор Игорь Давыдкин возглавляет Общественный совет при министерстве науки и высшего образования Самарской области. Высокая оценка вклада Игоря Леонидовича в развитие отечественной медицинской науки и подготовку научных кадров подтверждается присвоением ему почётного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

Фото: пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара

Новости по теме
Врач-фтизиатр Самарского противотуберкулезного диспансера им. Постникова Надежда Пыжикова: прививка БЦЖ используется для защиты ребенка от туберкулезной инфекции.
23 марта 2026, 14:33
Самарский врач-фтизиатр ответила на вопросы о вакцинации от туберкулёза и профилактических мероприятиях
Врач-фтизиатр Самарского противотуберкулезного диспансера им. Постникова Надежда Пыжикова: прививка БЦЖ используется для защиты ребенка от туберкулезной инфекции.
В отделении реанимации и интенсивной терапии Самарской городской клинической больницы №5 провели капитальный ремонт.
23 марта 2026, 14:24
В Самаре обновили реанимацию больницы №5
В отделении реанимации и интенсивной терапии Самарской городской клинической больницы №5 провели капитальный ремонт.
Врач-стоматолог Самарской областной клинической стоматологической поликлиники Эмили Петросян рассказала, что овным инструментом для удаления мягких отложений с поверхности зубов и десен являются зубная щетка и паста.
19 марта 2026, 14:57
Самарский врач-стоматолог  рассказала, как правильно выбрать зубную щетку и пасту
Врач-стоматолог Самарской областной клинической стоматологической поликлиники Эмили Петросян рассказала, что основным инструментом для удаления мягких отложений с поверхности зубов и десен являются зубная щетка и паста.
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
"Крылья Советов" дома сыграли вничью с казанским "Рубином" – 0:0
