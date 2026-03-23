1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области

В Самаре «Т Плюс» досрочно отремонтировала участок тепловой сети и восстановила автомобильное движение на улице Куйбышева.
Специалисты «Т Плюс» досрочно завершили ремонт тепловой сети на улице Куйбышева
В Самаре на расширенном заседании городской Общественной палаты обсудили подготовку к предстоящей летней оздоровительной кампании.
Члены Общественной палаты Самары проведут мониторинг загородных и школьных лагерей
В Самарской области стартовали выездные сессии на предприятия в рамках Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность». 
В губернии стартовали инспекционные туры  проекта «Открытая промышленность»
Сводный план тушения лесных пожаров на 2026 год разрабатывался минприроды СО с декабря 2025 года и 19 марта согласован Рослесхозом.
В облправительстве утвердили сводный план тушения лесных пожаров на 2026 год
Всего в 2026 году по программе «Народный бюджет Самарской области» будет реализовано 235 инициативы населения.
«Народный бюджет Самарской области»: определены победители конкурсного отбора мероприятий по самообложению граждан к реализации в 2026 году
Участник «Школы героев» Владимир Харьков представил проект, направленный на развитие спортивной инфраструктуры в своем родном селе Марьевка.
Ветеран СВО из Самарской области предложил построить ФОК в родном селе Марьевка
22 марта 2026 года ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, солисткой балетной труппы САТОБ Елена Брижинская.
Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, солисткой балетной труппы САТОБ Елена  Брижинская
На ликвидацию последствий ДТП за последние сутки пожарно-спасательные подразделения региона привлекались 4 раза.
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 7 пожаров
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84
-0.84
EUR 97.29
0.37
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области

1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области

Подать заявление в первые классы образовательных учреждений Самарской области на портале Госуслуг можно с 1 апреля 2026 года с 15.00 по местному времени. Корректировка времени сделана для удобства жителей: старт кампании перенесли с 9 утра на послеобеденное время из-за возможных перебоев в работе мобильного интернета в утренние часы.

Заполнить форму на Госуслугах можно уже сейчас, все черновики сохранятся до момента отправки. «Возможность заранее заполнить черновик предоставляется уже не первый год, и практика показывает, что она снимает то напряжение, которое родители испытывают, когда в назначенный час приходится в ускоренном темпе вводить все данные», - отметила заместитель министра образования Самарской области Татьяна Лапшова.

В прошлом году в первую волну записи на Госуслугах подали свыше 28 тысяч заявлений, и почти 19 тысяч из них были заполнены заранее, что подтверждает востребованность такого подхода.

После формирования черновика на портале появится таймер обратного отсчета, который подскажет, через какое время можно будет подать заявление. За день до старта приемной кампании сервис пришлет дополнительное напоминание.

Для семей участников СВО, а также для семей, где есть ребенок, имеющий братьев или сестер, обучающихся в данной школе, при заполнении черновика предусмотрена возможность дать согласие на автоматическую отправку заявления.

В министерстве образования Самарской области отметили, что сервис подачи заявлений в этом году улучшен: при выборе школы родители теперь могут ознакомиться с описанием учреждения и образовательных услуг, а также увидеть количество свободных мест в каждой школе.

Приемная кампания в первые классы общеобразовательных учреждений Самарской области традиционно пройдет в два этапа. Первая волна стартует 1 апреля и завершится 30 июня. В этот период родители смогут подать заявление о поступлении в школы, которые закреплены по прописке, а также в любые лицеи и гимназии.   В это же время заявления подают те, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение. К льготным категориям относятся дети-сироты, братья и сестры тех, кто уже числится в конкретной школе, дети военнослужащих, судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета, а также семьи участников СВО. Полный перечень тех, у кого есть такие преимущества, и документы, необходимые для подтверждения льготы, опубликованы на сайте регионального министерства образования educat.samregion.ru в разделе «Прием в 1 класс».

Вторая волна стартует 6 июля и продлится до 5 сентября. На этом этапе родители могут подать заявление в любую школу, если там остались свободные места.

«В этом году первоклассников примут   635 общеобразовательных учреждений. Общее число закрепленных мест - 32 958. По прогнозам, попасть в школы планируют 31 753 человека», - рассказала Татьяна Лапшова.

Для оперативной помощи родителям в Самарской области работает горячая линия по вопросам приема в первые классы общеобразовательных организаций по телефонам 8 (846) 332-11-05 и 8 (846) 333-60-43.

В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026, 13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
Начало движения запланировано на 6:30, окончание — на 22:00, интервалы — по 5-20 минут, говорится в документах к конкурсу. Транспорт
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026, 12:38
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
Эксперты проанализируют проекты соискателей, а затем в каждой номинации определят победителя и призеров, занявших вторые и третьи места по итогам этапа конкурса. Бизнес
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
23 марта 2026, 11:54
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
Как сообщил руководитель управления гражданской защиты города Евгений Вдовин, ситуация находится под контролем. Экология
