Самарец, прописавший в своей квартире 250 мигрантов, не смог выйти по УДО

Заключенному колонии-поселения № в Тольятти отказано в условно-досрочном освобождении. Решение принял суд с учетом мнения прокурора. Об этом сообщает надзорное ведомство 23 марта 2026 года.

- В период отбывания наказания осужденный допускал нарушения режимных требований, за что привлекался к дисциплинарной ответственности, — объясняется в решении причина отказа.

В июне 2025 года Советский районный суд Самары признал фигуранта дела виновным в организации незаконного пребывания иностранцев в РФ (ч. 1 ст. 322.1) и фиктивной постановке мигрантов на учет по месту пребывания в РФ (ст. 322.3 УК РФ). За это он был приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом 110 тыс. рублей.

Установлено, что с декабря 2023 по ноябрь 2024 года обвиняемый прописал в своей квартире в Самаре 250 мигрантов и получил за это 75 тыс. рублей. Ранее его уже судили за аналогичное преступление, пишет СитиТрафик.