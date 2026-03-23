Самарцев проконсультируют по заключению соцконтракта на предпринимательскую деятельность

26 марта в 14:00 в Самарском бизнес-инкубаторе (ул. Главная, 3) состоится очередная консультация по теме заключения социального контракта на предпринимательскую деятельность, а также условий оформления и подготовки бизнес-плана.



Особое внимание на консультациях уделяется изменениям, расширяющим меры господдержки и вступившим в силу с 1 января 2026 года. Отдельный вид социального контракта введен для ветеранов специальной военной операции, по нему они могут получить до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса, развитие самозанятости, возмещение затрат на профессиональное обучение и переквалификацию.



Спикер — начальник отдела продвижения проектов Самарского бизнес-инкубатора Анжелика Алтухова.



Регистрация на консультацию доступна по телефону 8 (846) 207-55-45. Участие бесплатное.

