САТОБ: к 120-летию Дмитрий Шостаковича - концерт-променад «Энигма DSCH»

27 марта в 21:00 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках первой всероссийской акции «Ночь театрального искусства», приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей России, состоится концерт-променад «Энигма DSCH», приуроченный к 120-летию со дня рождения композитора. Иммерсивно-музыкальный вечер посвящен многогранности творчества и жанровому разнообразию произведений Дмитрия Дмитриевича Шостаковича — одного из крупнейших композиторов XX века.

В основе концерта лежит идея движения. Зритель оказывается внутри живого художественного процесса, где звучание, сценическое действие и архитектура зала вступают в диалог. Пространство трансформируется, а смена точек восприятия становится частью общей драматургии вечера, формируя особый способ присутствия в музыке.

12+

