САТОБ: к 120-летию Дмитрий Шостаковича - концерт-променад «Энигма DSCH»

В Самаре «Т Плюс» досрочно отремонтировала участок тепловой сети и восстановила автомобильное движение на улице Куйбышева.
Специалисты «Т Плюс» досрочно завершили ремонт тепловой сети на улице Куйбышева
В Самаре на расширенном заседании городской Общественной палаты обсудили подготовку к предстоящей летней оздоровительной кампании.
Члены Общественной палаты Самары проведут мониторинг загородных и школьных лагерей
В Самарской области стартовали выездные сессии на предприятия в рамках Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность». 
В губернии стартовали инспекционные туры  проекта «Открытая промышленность»
Сводный план тушения лесных пожаров на 2026 год разрабатывался минприроды СО с декабря 2025 года и 19 марта согласован Рослесхозом.
В облправительстве утвердили сводный план тушения лесных пожаров на 2026 год
Всего в 2026 году по программе «Народный бюджет Самарской области» будет реализовано 235 инициативы населения.
«Народный бюджет Самарской области»: определены победители конкурсного отбора мероприятий по самообложению граждан к реализации в 2026 году
Участник «Школы героев» Владимир Харьков представил проект, направленный на развитие спортивной инфраструктуры в своем родном селе Марьевка.
Ветеран СВО из Самарской области предложил построить ФОК в родном селе Марьевка
22 марта 2026 года ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, солисткой балетной труппы САТОБ Елена Брижинская.
Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, солисткой балетной труппы САТОБ Елена  Брижинская
На ликвидацию последствий ДТП за последние сутки пожарно-спасательные подразделения региона привлекались 4 раза.
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 7 пожаров
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
САТОБ: к 120-летию Дмитрий Шостаковича - концерт-променад «Энигма DSCH»

27 марта в САТОБ в рамках первой всероссийской акции «Ночь театрального искусства» состоится концерт-променад «Энигма DSCH».

27 марта в 21:00 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках первой всероссийской акции «Ночь театрального искусства», приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей России, состоится концерт-променад «Энигма DSCH», приуроченный к 120-летию со дня рождения композитора. Иммерсивно-музыкальный вечер посвящен многогранности творчества и жанровому разнообразию произведений Дмитрия Дмитриевича Шостаковича — одного из крупнейших композиторов XX века.
В основе концерта лежит идея движения. Зритель оказывается внутри живого художественного процесса, где звучание, сценическое действие и архитектура зала вступают в диалог. Пространство трансформируется, а смена точек восприятия становится частью общей драматургии вечера, формируя особый способ присутствия в музыке.
Концерт-променад «Энигма DSCH» в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича соединяет музыкальное исполнение и иммерсивный формат, раскрывая творчество композитора через взаимодействие звука, пространства и зрителя.

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ

