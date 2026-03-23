Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре

Весенний подъём воды в Самаре, по прогнозам, достигнет пика в начале мая. Специалисты ожидают, что уровень воды в Саратовском водохранилище начнёт повышаться в конце апреля, а максимальных значений достигнет в период с 5 по 9 мая.

Как сообщил руководитель управления гражданской защиты города Евгений Вдовин, ситуация находится под контролем. За последние десять лет уровень воды, как правило, не превышал 32,5 метра по Балтийской системе высот, и текущие прогнозы не предполагают серьёзного влияния на городскую инфраструктуру. Однако локальные подтопления не исключены.

Основные зоны риска — Куйбышевский и Красноглинский районы.

В Куйбышевском районе при подъёме воды до 33,5–34 метров возможно подтопление улиц Окружной, Данилевской и Западной. При дальнейшем повышении уровня в зону риска попадут Халиловская, Ростовская и Алабинская.

В Красноглинском районе проблемы могут возникнуть уже при отметке 30,5 метра — в районе дамбы на Красноглинском шоссе. Это может осложнить подъезд к турбазам и дачным массивам. При более высоких уровнях воды возможны ограничения проезда в районе посёлка Волжский.



О возможных подтоплениях жителей предупредят заранее — сиренами и адресным оповещением, пишет Самара-АиФ.