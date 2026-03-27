В Самаре чиновник осуществил оплату в адрес подрядных организаций фактически невыполненных работ

УФСБ России по Самарской области выявлена и пресечена противоправная деятельность бывшего руководителя одного из государственных казенных учреждений Самарской области (далее - ГКУ), причастного к превышению должностных полномочий в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Установлено, что указанный руководитель, являвшийся до сентября 2024 года директором ГКУ, будучи осведомленным о технической неготовности объекта строительства и невозможности монтажа и проведения пуско-наладочных работ закупленного оборудования и мебели, осуществил оплату в адрес подрядных организаций фактически невыполненных работ.

В результате указанных действий ущерб бюджету Самарской области составил более 2,2 млн рублей.

Следственной частью УМВД России по г. Самара в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела осуществляется сбор доказательной базы причастности иных должностных лиц, а также представителей подрядных организаций к совершению указанной противоправной деятельности.