Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта

Аналитики компании Simetra опубликовали обновленный рейтинг транспортных систем российских городов. Оценки рассчитаны по итогам третьего квартала 2025 года. В перечень вошли 100 населенных пунктов. Два мегаполиса Москву и Санкт-Петербург изучили отдельно, не включая в общий зачет из-за масштабных различий в организации пассажирских перевозок.

Самара оказалась лишь на 15-й строчке рейтинга. По сравнению с предыдущим исследованием позиция ухудшилась на семь пунктов. Общий балл составил 67,3. Наиболее высокую оценку город получил за комфорт и удобство здесь 73 балла. Самая низкая за безопасность и устойчивое развитие всего 47 баллов.

Тольятти продемонстрировал положительную динамику. Автоград совершил скачок с 80-го места на 71-е, набрав 51,7 балла. Сильной стороной оказалась ценовая доступность 72 балла. Слабой безопасность всего 29 баллов.

«Рейтинг городов России по качеству общественного транспорта — это научное исследование систем общественного транспорта, которое проводится во взаимодействии с администрациями российских городов на основе открытых данных и данных геопространственного анализа», — объяснил Владимир Швецов, генеральный директор ГК SIMETRA.

Лидерами рейтинга стали Пермь, Екатеринбург, Новокузнецк, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Южно-Сахалинск, Череповец, Новосибирск и Ижевск.