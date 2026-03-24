Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, с 24 марта 2026 года в должность руководителя департамента транспорта администрации города Самары вступил Андрей Карпочев.

Он более 23 лет отслужил в органах внутренних дел УМВД по Самаре. Работал на руководящих должностях в ГКП "АСАДО", с 2020 года был заместителем руководителя департамента транспорта администрации - начальником отдела организации дорожного движения.

Владимир Чичев, ранее занимавший должность руководителя департамента транспорта администрации Самары, покинул ее по собственному желанию, после чего департаментом временно руководил Александр Ерополов, пишет СитиТрафик