В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ.
В СамГМУ после капремонта открылась кафедра общей и молекулярной биологии
27 марта в СОУНБ» состоится концерт академической музыки «Вечные мелодии». Для гостей вечера выступит восходящая звезда фортепиано Давид Мелконян.
В СОУНБ прозвучит музыка Баха, Бетховена и Чайковского
В Салават республики Башкортостан состоялись соревнования ПФО по баскетболу в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
Команды Самарской области - призеры соревнований ПФО школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»
15-17 апреля 2026 года в областной столице пройдет Неделя креативного бизнеса, которая вот уже третий год подряд соберет на одной площадке представителей креативных индустрий, органов власти, федеральных и региональных экспертов для обмена опытом и обсужд
В регионе вновь пройдет Неделя креативного бизнеса
Судебные приставы Сызрани взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за управление автомобилем под действием психотропных веществ.
В Сызрани мужчина сел за руль автомобиля находясь  под действием психотропных веществ 
В Самарской области начался прием заявок на участие в традиционном кадровом проекте партии «Единая Россия» — «ПолитСтарт».
В Самаре дан старт кадровому проекту «ПолитСтарт»: новые лица для новых вызовов
В преддверии 10-летия Росгвардии на склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже».
На склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже»
На стадионе «Металлург» в Самаре сошлись больше ста спортсменов со всей области. Здесь в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных» прошли соревнования по вольной борьбе.
В Самаре прошёл турнир по вольной борьбе памяти легендарного тренера Роланда Гассиева
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, с 24 марта 2026 года в должность руководителя департамента транспорта администрации города Самары вступил Андрей Карпочев.

Он более 23 лет отслужил в органах внутренних дел УМВД по Самаре. Работал на руководящих должностях в ГКП "АСАДО", с 2020 года был заместителем руководителя департамента транспорта администрации - начальником отдела организации дорожного движения.

Владимир Чичев, ранее занимавший должность руководителя департамента транспорта администрации Самары, покинул ее по собственному желанию, после чего департаментом временно руководил Александр Ерополов, пишет СитиТрафик

