В Самаре усилят работу общественного транспорта в день футбольного матча 19 марта

19 марта в 19:30 на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч полуфинала «Путь регионов» FONBET Кубка России сезона 2025-2026 гг. На самарском поле встретятся футбольные команды «Крылья Советов» и «Локомотив».



Для удобства болельщиков в течение дня Трамвайно-троллейбусное управление Самары обеспечит непрерывный контроль за движением трамваев №№ 5, 7, 22, 24 и 25. Перевозчик «Самара Авто Газ» обеспечит усиленную работу всех автобусов, которые проходят в районе стадиона.

К 21:30 для развоза зрителей после матча будет подан дополнительный подвижной состав трамвайного и автобусного парков:

- на остановочный пункт «Самара Арена» подъедут дополнительные трамваи, включая низкопольные для удобства маломобильных граждан; городской электротранспорт проследует по маршрутам № 5 и № 7;

- на остановку «Улица Дальняя» подадут два автобуса — № 1 и № 67, которые направятся в сторону поселка Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи;

- на дублере Московского шоссе у пересечения с улицей Алма-Атинской (на площадке рядом с «Мерседес-центром») сосредоточат восемь дополнительных автобусов, работающих на маршрутах №№ 1, 34, 41 и 67; перевозки будут осуществляться в направлении «в город».