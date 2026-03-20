В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16

С 20 марта с 07:00 и до 24 марта 06:30 в столице региона не будет обслуживаться один из маршрутов городского транспорта.

На этот срок остановят перевозки на троллейбусах № 16, курсирующих между Губернским рынком и 6-м причалом.

Об этом рассказали в самарском ТТУ.

Изменения в графике объясняются «производством работ на инженерных коммуникациях».

Еще один троллейбус, №6 «Губернский рынок – Улица Грозненская», будет ходить по сокращенному маршруту, пишет Обоз.инфо.

«В прямом направлении – от площади Революции до улицы Грозненской, обратно – от улицы Грозненской до площади Революции без изменения привычной трассы следования на данном участке маршрутной сети», — объяснили в ТТУ схему движения.