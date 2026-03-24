В Исаклах мужчина незаконно застрелил косулю

Ночью во время несения службы экипажу ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Исаклинскому району поступила информация от ведущего специалиста Департамента охоты и рыболовства Самарской области о том, что по автодороге «Урал - Семь Ключей» движется автомобиль LADA Largus, водитель которого может быть причастен к незаконной охоте на косулю.

Экипаж ДПС оперативно остановил указанный автомобиль для проверки документов.

В ходе личного досмотра у водителя 1962 года рождения в левой штанине обнаружили магазин от ружья Вепрь ВПО‑123, снаряжённый пятью патронами, а во внутреннем кармане - охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия.

При осмотре транспортного средства в багажном отсеке полицейские обнаружили две стреляные гильзы, а в салоне - пятна бурого цвета, похожие на кровь, и чехол от ружья.

На место вызвали следственно‑оперативную группу.

Специалисты изъяли гильзы от огнестрельного оружия, предположительно использованного при незаконной охоте.

Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса мужчина признался, что ночью на территории Исаклинского района, находясь в своём автомобиле, произвёл выстрелы по двум косулям, которые находились в лесопосадке рядом.

Для охоты он использовал зарегистрированное охотничье нарезное оружие Вепрь ВПО‑123 - при этом сроки охоты на тот момент были закрыты. Комитет охоты и рыболовства Самарской области предоставил документы, согласно которым причинённый охотничьим ресурсам ущерб от гибели животного составил 80 000 рублей, что квалифицируется как крупный размер.

Группой дознания Отделения МВД России по Исаклинскому району в отношении 64‑летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная охота с причинением крупного ущерба).

Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.