В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ.
27 марта в СОУНБ» состоится концерт академической музыки «Вечные мелодии». Для гостей вечера выступит восходящая звезда фортепиано Давид Мелконян.
В Салават республики Башкортостан состоялись соревнования ПФО по баскетболу в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
15-17 апреля 2026 года в областной столице пройдет Неделя креативного бизнеса, которая вот уже третий год подряд соберет на одной площадке представителей креативных индустрий, органов власти, федеральных и региональных экспертов для обмена опытом и обсужд
Судебные приставы Сызрани взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за управление автомобилем под действием психотропных веществ.
В Самарской области начался прием заявок на участие в традиционном кадровом проекте партии «Единая Россия» — «ПолитСтарт».
В преддверии 10-летия Росгвардии на склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже».
На стадионе «Металлург» в Самаре сошлись больше ста спортсменов со всей области. Здесь в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных» прошли соревнования по вольной борьбе.
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
В Исаклах мужчина незаконно застрелил косулю

Ночью во время несения службы экипажу ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Исаклинскому району поступила информация от ведущего специалиста Департамента охоты и рыболовства Самарской области о том, что по автодороге «Урал - Семь Ключей» движется автомобиль LADA Largus, водитель которого может быть причастен к незаконной охоте на косулю.

Экипаж ДПС оперативно остановил указанный автомобиль для проверки документов.

В ходе личного досмотра у водителя 1962 года рождения в левой штанине обнаружили магазин от ружья Вепрь ВПО‑123, снаряжённый пятью патронами, а во внутреннем кармане - охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия.

При осмотре транспортного средства в багажном отсеке полицейские обнаружили две стреляные гильзы, а в салоне - пятна бурого цвета, похожие на кровь, и чехол от ружья.

На место вызвали следственно‑оперативную группу.

Специалисты изъяли гильзы от огнестрельного оружия, предположительно использованного при незаконной охоте.

Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса мужчина признался, что ночью на территории Исаклинского района, находясь в своём автомобиле, произвёл выстрелы по двум косулям, которые находились в лесопосадке рядом.

Для охоты он использовал зарегистрированное охотничье нарезное оружие Вепрь ВПО‑123 - при этом сроки охоты на тот момент были закрыты. Комитет охоты и рыболовства Самарской области предоставил документы, согласно которым причинённый охотничьим ресурсам ущерб от гибели животного составил 80 000 рублей, что квалифицируется как крупный размер.

Группой дознания Отделения МВД России по Исаклинскому району в отношении 64‑летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная охота с причинением крупного ущерба).

Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. 

Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
