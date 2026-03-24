С 27 марта по 5 апреля в Самарской областной детской библиотеке пройдет Всероссийская Неделя детской книги – 2026, посвященная Году единства народов России.

Всероссийская Неделя детской книги – крупнейшее мероприятие по продвижению детской книги и старейшая отечественная просветительская акция. Региональным координатором Всероссийской недели детской книги в Самарской области является Самарская областная детская библиотека при поддержке Министерства культуры Самарской области.

Все мероприятия Недели будут направлены на знакомство детей и родителей с лучшими книгами и вовлечение в активную читательскую деятельность. Знакомство с книгами будет проходить в самых разных формах: встречи с писателями, интерактивные обзоры книг, книжные выставки, интерактивные встречи и мастер-классы.

Программа будет построена в игровой форме: каждый участник мероприятий получит маршрутную карту, где сможет отмечать специальными жетонами мероприятия, которые он посетил, все участники примут участие в розыгрыше и смогут выиграть интересную книгу.

27 марта состоится Торжественное открытие Недели детской книги в Самарской области. На мероприятии будут награждены победители Всероссийской олимпиады «Символы России. Великая Отечественная война: Путь к Победе» и самые активные читатели Самарской областной детской библиотеки.

Подарком для всех участников праздника станет спектакль по мотивам русской народной сказки в исполнении выпускников Самарского государственного института культуры и выступления танцевального коллектива «Холидейка». Гостями праздника станут писатели из Самары – Мария Пашинина и Светлана Макашова. Событие пройдёт в актовом зале Администрации Октябрьского внутригородского района.

Встречи с писателями будут продолжаться всю неделю. С самарскими читателями проведет несколько встреч Юлия Кузнецова – детский писатель из Москвы. Встречи пройдут для детей разных возрастов, и у каждого будет возможность задать автору вопросы о творчестве. Также пообщаться с Юлией Кузнецовой смогут ребята из села Богатое. Встреча пройдёт в рамках награждения Богатовской межпоселенческой детской библиотеки МАУ м. р. Богатовский СО «Центр культурного развития» – абсолютного победителя Областного проекта по продвижению детского чтения «Регион читающего детства» по итогам 2025 года. Юлия Кузнецова также станет главным спикером областного родительского онлайн-собрания «Растим читателя: руководство к действию».

Тема единства народов России станет одной из главных тем Недели. Вопросы областной онлайн-викторины «Сказочная палитра России» будут посвящены фольклору народов России. Участники этнографической игры «Кто живёт по соседству?» узнают о традициях и культуре народов нашей страны, а участники студии теневого театра Самарской областной детской библиотеки «Сказочные тени» покажут представление по башкирской и калмыцкой сказке. Фольклорно-музыкальная встреча с Олесей Ковалёвой – сотрудником Центра детского творчества «Премьера» поможет ребятам познакомиться с песнями и играми русского народа.

На выставке «Давайте поиграем!» будут представлены игрушки народов России из коллекции Светланы Гавришевской – руководителя творческой студии «Птица счастья». На выставке «Расскажи мне сказку…» будут представлены фольклорные произведения народов России, а на выставке «Народов много – страна одна» - книги об истории, культуре и традициях народов страны.

Мероприятия недели будут посвящены лучшим детским книгам – важно показать преемственность традиций литературы для детей в нашей стране. Мероприятия будут посвящены как классике, так и современной литературе. В этом году книге «Золотой ключик, или приключения Буратино» исполняется 90 лет, и участники мастер-класса вместе с художником Таней Ройз будут рисовать главного героя книги. Интерактивный спектакль Центра дополнительного образования «Экология детства «Приключения Незнайки и его друзей» позволит юным читателям ещё раз встретиться с обаятельным и весёлым героем книги. Вопросы онлайн-викторины «Любимые книги детства» будут посвящены лучшим книгам отечественных и зарубежных писателей, которые читают уже многие поколения детей нашей страны.

Дети станут активными участниками программы, смогут проявить свои знания и умения и приобрести новые навыки. Участники кинолекции «Мы разные, мы вместе» будут учиться высказывать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. На встрече с писателем-сказочником Денисом Либстером ребята будут сочинять сказку, а на занятии в «Школе культурного блогера «Ёж-ТВ» будут создавать авторский видеоролик о необычных изданиях из Музея детской книги Самарской областной детской библиотеки. Также в период проведения Недели детской книги в библиотеке состоятся предварительные прослушивания участников городского этапа ХХIV Всероссийского конкурса чтецов «Родная речь 2026. Читай!» - ребята будут декламировать стихотворения, посвящённые книгам, чтению и любимым литературным героям. Организатором конкурса выступает МБУК «Библиотечная информационная сеть» г. о. Новокуйбышевск.

Все желающие в течение Недели смогут принять участие в онлайн-марафоне «Книга, о которой я хочу рассказать…». Онлайн-программа позволит присоединиться к программе читателям из муниципальных образований: ребята могут посмотреть трансляции встреч с писателями, принять участие в онлайн-викторине и онлайн-марафоне.