В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ.
27 марта в СОУНБ» состоится концерт академической музыки «Вечные мелодии». Для гостей вечера выступит восходящая звезда фортепиано Давид Мелконян.
В Салават республики Башкортостан состоялись соревнования ПФО по баскетболу в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
15-17 апреля 2026 года в областной столице пройдет Неделя креативного бизнеса, которая вот уже третий год подряд соберет на одной площадке представителей креативных индустрий, органов власти, федеральных и региональных экспертов для обмена опытом и обсужд
Судебные приставы Сызрани взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за управление автомобилем под действием психотропных веществ.
В Самарской области начался прием заявок на участие в традиционном кадровом проекте партии «Единая Россия» — «ПолитСтарт».
В преддверии 10-летия Росгвардии на склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже».
На стадионе «Металлург» в Самаре сошлись больше ста спортсменов со всей области. Здесь в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных» прошли соревнования по вольной борьбе.
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Благодаря господдержке в Самарской области предприниматель запустил прачечную самообслуживания

В Жигулевске предприниматель Антон Дмитриев развивает современный формат прачечных самообслуживания. На свое дело он получил поддержку в Гарантийном фонде Самарской области.

Как отметил предприниматель, идея у него возникла из-за необходимости чистить объемные вещи. Крупногабаритные вещи сложно стирать дома, а в химчистках – высокая стоимость услуг. Поэтому мужчина решил открыть прачечную для тех, кто сталкивается с подобными проблемами.

Для воплощения в жизнь своего проекта мужчина обратился в региональный центр «Мой бизнес». Специалисты проконсультировали его по существующим мерам поддержки, и предприниматель решил остановиться на привлечении льготного финансирования.

«Мы взяли заем под минимальный 1%. Льготные средства потратили на покупку франшизы, ремонт, проведение коммуникаций, приобретение мебели и необходимого оборудования — стиральных и сушильных машин большой емкости. Без поддержки государства мы не смогли бы открыть прачечную», — рассказывает руководитель прачечной самообслуживания Антон Дмитриев.

Малый и средний бизнес Самарской области активно использует финансовые инструменты поддержки для своего развития. Региональный Гарантийный фонд предоставляет льготные микрозаймы для начинающих и более опытных предпринимателей, а также для самозанятых граждан. Минимальная ставка по программам Фонда составляет 3% годовых.

«Региональные предприниматели для развития своих бизнес-проектов активно привлекают федеральные и региональные финансовые инструменты. Так, по итогам 2025 года, благодаря программам Гарантийного фонда Самарской области, субъекты МСП привлекли почти 2,6 млрд рублей на развитие своих проектов», — подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Обратиться за финансовой поддержкой Гарантийного фонда и получить консультацию по действующим программам можно в региональном центре «Мой бизнес» (г.о. Самара, ул. Молодогвардейская, 211). В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф.508.

Условия для развития предпринимательства создаются в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».  

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
250
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
491
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
574
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
467
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
23 марта 2026  11:54
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
412
Весь список