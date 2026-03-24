Благодаря господдержке в Самарской области предприниматель запустил прачечную самообслуживания

В Жигулевске предприниматель Антон Дмитриев развивает современный формат прачечных самообслуживания. На свое дело он получил поддержку в Гарантийном фонде Самарской области.

Как отметил предприниматель, идея у него возникла из-за необходимости чистить объемные вещи. Крупногабаритные вещи сложно стирать дома, а в химчистках – высокая стоимость услуг. Поэтому мужчина решил открыть прачечную для тех, кто сталкивается с подобными проблемами.

Для воплощения в жизнь своего проекта мужчина обратился в региональный центр «Мой бизнес». Специалисты проконсультировали его по существующим мерам поддержки, и предприниматель решил остановиться на привлечении льготного финансирования.

«Мы взяли заем под минимальный 1%. Льготные средства потратили на покупку франшизы, ремонт, проведение коммуникаций, приобретение мебели и необходимого оборудования — стиральных и сушильных машин большой емкости. Без поддержки государства мы не смогли бы открыть прачечную», — рассказывает руководитель прачечной самообслуживания Антон Дмитриев.

Малый и средний бизнес Самарской области активно использует финансовые инструменты поддержки для своего развития. Региональный Гарантийный фонд предоставляет льготные микрозаймы для начинающих и более опытных предпринимателей, а также для самозанятых граждан. Минимальная ставка по программам Фонда составляет 3% годовых.

«Региональные предприниматели для развития своих бизнес-проектов активно привлекают федеральные и региональные финансовые инструменты. Так, по итогам 2025 года, благодаря программам Гарантийного фонда Самарской области, субъекты МСП привлекли почти 2,6 млрд рублей на развитие своих проектов», — подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Обратиться за финансовой поддержкой Гарантийного фонда и получить консультацию по действующим программам можно в региональном центре «Мой бизнес» (г.о. Самара, ул. Молодогвардейская, 211). В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф.508.

Условия для развития предпринимательства создаются в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

