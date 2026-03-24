На склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже»

В рамках празднования 10-летия войск национальной гвардии и 215-й годовщины войск правопорядка на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже», посвященная будням и подвигам сотрудников Росгвардии. Инициатором выступило Управление Росгвардии по Самарской области.

Каждая фотография — это история о тех, кто ежедневно стоит на страже безопасности, чьи судьбы неразрывно связаны с защитой людей. Организаторы постарались передать на фотографиях разные эмоции: сосредоточенность во время спецопераций, накал тренировок, эпизоды службы в зоне СВО, а также спортивные победы, которыми гордится ведомство.

Особое место в экспозиции отведено ветеранам — людям, чей опыт и преданность делу стали ориентиром для молодого поколения. Именно на их примере сегодня воспитывают будущих защитников, передавая не только профессиональные навыки, но и уважение к традициям войск правопорядка.

Цифровая фотовыставка будет работать до 5 апреля.

Фото: департамент информационной политики СО