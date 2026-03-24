Команды Самарской области - призеры соревнований ПФО школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»

В городе Салават республики Башкортостан состоялись соревнования Приволжского федерального округа по баскетболу в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
Самарскую область представляли команды-победительницы регионального этапа турнира - «Алекс» из села Алексеевка и «Олимпия» из Новокуйбышевска.
Девушки:
Пермский край
Саратовская область
Самарская область
Юноши:
Самарская область
Татарстан
Пензенская область
MVP финала чемпионата ПФО - Дмитрий Касякин
Призеры соревнований ПФО получили приглашения на участие во всероссийском финале ШБЛ «КЭС-баскет».
