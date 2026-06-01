В Тольятти сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в краже из магазина

В отдел полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился представитель сетевого магазина. Он сообщил, что неизвестный похитил с прилавка продукты питания и алкогольную продукцию. Согласно представленным документам, причинённый заявителю ущерб составил более 2000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников торговой точки, изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения, и необходимую документацию. Полицейские составили и распространили ориентировку с описанием злоумышленника среди личного состава тольяттинского гарнизона полиции.

Находясь на маршруте патрулирования на одной из улиц Автозаводского района, сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Прохожего задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием. Мужчина пояснил полицейским, что похищенные продукты успел съесть, а часть - продать случайным прохожим.

Отделом по расследованию преступлений совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. ст.158 УК РФ «Кража».

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и выявлять дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного.