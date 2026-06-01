Самара примет международный турнир по греко-римской борьбе

С 5 по 6 июня в Самаре, во Дворце спорта имени Высоцкого, будет проходить международный турнир по греко римской борьбе среди юношей до 17 лет «Новая высота». Турнир посвящен памяти заслуженного строителя России, мецената Игоря Найвальта.

В Самару приедут борцы из России, а также Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

В первый день, 5 июня, с 10:00 начнутся предварительные поединки, а в 19:30 состоятся полуфиналы. 6 июня в 10:00 пройдут утешительные поединки и схватки за бронзовые медали, в 15:00 состоится торжественная церемония открытия. Финальные поединки состоятся в 14:00 и в 16:45. Дополнительно команды примут участие в эстафетах по спортивной борьбе, дзюдо и самбо.