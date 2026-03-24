В СОУНБ прозвучит музыка Баха, Бетховена и Чайковского

27 марта в 18:30 в галерее «Новое пространство» состоится концерт академической музыки «Вечные мелодии». Для гостей вечера выступит восходящая звезда фортепиано Давид Мелконян.



В программу концерта войдут произведения Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Ференца Листа, Петра Ильича Чайковского и Мориса Равеля.

В сочетании с выставкой «Картина мира», которая прямо сейчас представляет в галерее земные и неземные полотна Игоря Дония, эффект красоты и мощи гениальных творений композиторов для слушателей может быть совершенно уникальным.



«Классика не стареет, а, скорее, наоборот – с каждой новой интерпретацией она становится моложе. Я стараюсь не просто играть эти великие произведения по нотам, а искать что-то своё, то, что мне близко и отзывается внутри, а после выражать это через музыку. Наверное, это и делает такие мелодии вечными – люди всегда будут находить в них частичку себя», – рассказал Давид Мелконян.

Пять лет назад Давид окончил Детскую школу искусств N°8 в Самаре. Путёвку в большую музыкальную жизнь ему дала педагог Инеса Владимировна Стеклова. В настоящее время музыкант учится в Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова, талантливого пианиста обучает доцент кафедры специального фортепиано Денис Борисович Маршанский.



27 марта 2026 года в 18:30, галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а). (6+)

