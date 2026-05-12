В губернии ожидается сильный дождь

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 2-4 часа местами на юго-западе, западе области ожидается сильный дождь с количеством осадков 15-49 мм, с сохранением до конца ночи 13.05.2026.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

