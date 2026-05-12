Для ребят из Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД СО    провели «Уроки мужества»

Для воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Самарской области провели ряд патриотических мероприятий, посвященных 81 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Так, священнослужитель Храма в честь святой блаженной Матроны Московской г.о. Самара иерей Михаил Иванов со своей супругой побеседовали с ребятами на тему: «Патриотизм и любовь к Родине» и вместе с детьми создали мини-инсталляцию из пластилина, посвященную Дню Победы.

Специалист Самарской областной детской библиотеки Светлана Татаровская в рамках проведения XVII Международной Акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне» прочитала подросткам рассказы, посвященные беспримерному мужеству и патриотизму народа.

Библиотекарь первой категории Централизованной системы детских библиотек филиал № 14 Библиотеки народов Поволжья Светлана Кардаш познакомила ребят с ключевыми моментами Великой Отечественной войны, призвав помнить и чтить подвиги героев.

В завершение встречи ребята своими руками создали панно, посвященное Великой Победе.

В свою очередь, председатель комитета по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи Совета ветеранов ГУ МВД России по Самарской области полковник милиции в отставке Владимир Баклашов рассказал воспитанникам Центра о своем отце – фронтовике и о своем детстве в послевоенное время.

Подросткам представилась возможность совершить виртуальное военно-историческое путешествие по 13 Городам Героям, почувствовать эпоху военных лет.

В конце мероприятия присутствующие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

