По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 2-4 часа местами на юго-западе, западе области ожидается сильный дождь с количеством осадков 15-49 мм, с сохранением до конца ночи 13.05.2026.
Для воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Самарской области провели ряд патриотических мероприятий, посвященных 81 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Какие фильмы покажут в кинотеатре "Филин" на самарской набережной 14-17 мая.
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
Штатная численность органов исполнительной власти Самарской области сократится на 20 % до конца текущего года. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
27 мая в СОУНБ состоится межрегиональная научная конференция «Бояре Салтыковы и истоки книжной культуры Самары: к 400-летию прибытия на воеводство в Самару Б.М. Салтыкова».
При рождении двойни в семье отпуск по уходу за ребенком могут оформить сразу оба работающих  родителя

В случае рождении двойни в семье отпуск по уходу за ребенком могут оформить сразу оба родителя в том случае, если оба из них работают. Также в этом случае оформляется и ежемесячное пособие по уходу за ребенком для каждого из родителей, сообщает 12 мая Министерство труда РФ, пишут "Известия".

«В этом случае каждый из родителей, фактически осуществляющий уход за ребенком, будет иметь право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года», — указано на странице ведомства в мессенджере «Макс».

Если отпуска по уходу за ребенком оформят оба родителя, мама — за одним ребенком, папа — за другим, каждый будет получать ежемесячную выплату в размере 40% среднего заработка за два календарных года, предшествующих году начала декретного отпуска (но не менее установленного минимального размера этого пособия).

Если в отпуске будет находиться только один родитель, он получит пособие в размере 40% среднего заработка на каждого ребенка. Общий размер выплаты составит 80% (40%+40%) от среднего заработка за два календарных года.

 

С 2026/27 учебного года во всех школах страны будет включен новый предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНК России). Об этом 30 апреля сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
30 апреля 2026, 17:25
Москва, 20 апреля 2026 года — В Национальном центре «Россия» прошел первый день III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».
21 апреля 2026, 19:55
Определить риски раннего старения в Центрах медицины здорового долголетия сможет любой желающий с 18 лет, сообщил РИА Новости Алексей Москалев.
16 апреля 2026, 22:45
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
12 мая 2026  20:35
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
12 мая 2026  20:30
Штатная численность органов исполнительной власти Самарской области сократится на 20 % до конца текущего года. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
12 мая 2026  20:17
Во вторник, 12 апреля, на оперативном совещании в Правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев озвучил проблемный вопрос, с которым обратились жители СНТ «Студеный овраг» Кировского района Самары.
12 мая 2026  17:16
На оперативном совещании в правительстве Самарской области во вторник, 12 мая, обсудили вопросы безопасности школьников, родителей и учителей во время проведения праздника.
12 мая 2026  17:03
