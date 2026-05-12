При рождении двойни в семье отпуск по уходу за ребенком могут оформить сразу оба работающих  родителя

В случае рождении двойни в семье отпуск по уходу за ребенком могут оформить сразу оба родителя в том случае, если оба из них работают. Также в этом случае оформляется и ежемесячное пособие по уходу за ребенком для каждого из родителей, сообщает 12 мая Министерство труда РФ, пишут "Известия".

«В этом случае каждый из родителей, фактически осуществляющий уход за ребенком, будет иметь право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года», — указано на странице ведомства в мессенджере «Макс».

Если отпуска по уходу за ребенком оформят оба родителя, мама — за одним ребенком, папа — за другим, каждый будет получать ежемесячную выплату в размере 40% среднего заработка за два календарных года, предшествующих году начала декретного отпуска (но не менее установленного минимального размера этого пособия).

Если в отпуске будет находиться только один родитель, он получит пособие в размере 40% среднего заработка на каждого ребенка. Общий размер выплаты составит 80% (40%+40%) от среднего заработка за два календарных года.

