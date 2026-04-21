Москва, 20 апреля 2026 года — В Национальном центре «Россия» прошел первый день III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».
Итоги первого дня III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ»
В Самаре более 45 тысяч опор наружного освещения и контактных сетей городского общественного электротранспорта очищают от несанкционированной рекламы и граффити.
Иван Носков: «Важно освободить Самару от визуального шума, создаваемого назойливой рекламой»
В ООО «АгроАльянс» в разгар весенних полевых работ проходят практику студенты Безенчукского аграрного техникума.
Будущее АПК – в надежных руках: студенты осваивают профессию на полях Самарской области
До конца мая 2026 года «Т Плюс» планирует привести в порядок места проведения ремонтных работ, на которых благоустройство было выполнено по временной (зимней) схеме.
«Т Плюс» приводит в порядок участки в Самаре, где минувшей зимой проводился ремонт тепловых сетей
В номинации «Диалог с населением — открытость власти» серебряным призером стала заместитель главы Кинель-Черкасского района Самарской области Елена Бакланова.
«Служение»: награждение победителей и призеров муниципальной премии проходит сегодня в рамках форума «Малая родина — сила России»
150 заявок от творческих групп 40 средств массовой информации поступило на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Конкурсная комиссия журналистского конкурс на призы Губернатора Самарской области приступила к оценке работ
Началось Всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства. О его старте объявил Президент страны Владимир Владимирович Путин.
 Вячеслав Федорищев призвал жителей губернии голосовать за объекты для благоустройства
В 2026 году пять детских школ искусств города Самары получат новые музыкальные инструменты и оборудование. По проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» на эти цели выделено более 18 млн рублей.
Пять самарских детских школ искусств получат новые музыкальные инструменты и оборудование
Итоги первого дня III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ»

Москва, 20 апреля 2026 года — В Национальном центре «Россия» прошел первый день III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».

В Национальном центре «Россия» завершился первый день III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ». Насыщенная деловая программа, подписание ключевых соглашений, форум городов-побратимов и фестиваль культур «Сердце Родины», посвященный Году единства народов России, — главные события дня.

Москва, 20 апреля 2026 года — В Национальном центре «Россия» прошел первый день III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ». Мероприятие проводится по поручению Президента Российской Федерации. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента России. В работе форума принимают участие около 7 тысяч представителей муниципального сообщества, органов федеральной и региональной власти, а также более 60 гостей из администраций зарубежных городов. На форуме присутствует и делегация Самарской области, в том числе Елена Бакланова, заместитель главы администрации Кинель-Черкасского района, ее проект «Голос молодого поколения» претендует на победу в премии «Служение» в номинации «Диалог с населением — открытость власти».

Торжественное открытие и ключевые спикеры

Первый день открылся торжественной церемонией вручения государственных наград и поощрений Президента России представителям муниципального сообщества. С приветственным словом к участникам обратился Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, подчеркнувший особую роль местной власти в достижении национальных целей развития страны.

Мастер-лекцию «Народная программа: роль партии «Единая Россия» в социально-экономическом развитии страны» провел Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, Председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Он поручил создать правовую основу для защиты муниципальных служащих и призвал участников форума включиться в формирование новой Народной программы, в том числе через инициативы по поддержке ветеранов СВО.

«Одна из важнейших целей, которая поставлена Президентом нашей страны, уменьшить социальные и технологические различия, которые существуют между мегаполисами и отдаленными территориями, городом и сельской местностью. Тем самым обеспечить равномерное и поступательное развитие страны», — отметил Дмитрий Медведев.

С приветственным словом к участникам форума обратилась Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, сделавшая акцент на роли местного самоуправления как фундамента российской государственности и особо отметившая вклад женщин в работу органов местной власти.

«Женщины отлично справляются с этой работой. При этом по своему характеру, решимости, патриотизму они ничуть не уступают мужчинам. Мы конкурентноспособны, и тот факт, что люди выбирают женщин в органы самоуправления, подтверждают это», — поделилась мнением Валентина Матвиенко.

О задачах развития сельских территорий и роли муниципалитетов в обеспечении продовольственной безопасности страны рассказала Министр сельского хозяйства Российской Федерации:

«Органы местного самоуправления играют ключевую роль в развитии сельских территорий. Именно вы лучше всех понимаете, что нужно конкретным населенным пунктам для развития и улучшения жизни наших людей, которые живут на сельских территориях», — подчеркнула Оксана Лут.

Обращаясь к участникам форума, сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева сделала особый упор на то, как сегодня выстраивается технология донесения проблем муниципалитетов: «Одна из приоритетных задач глав муниципальных образований — создать условия, чтобы жители хотели оставаться в селе, развивали малую родину. ВАРМСУ в рамках своих проектов создает прямой диалог между всеми уровнями власти и доносит реальные предложения с мест до федерального центра. Благодаря таким проектам сельские территории получают новые возможности для развития, а жители – более комфортные условия для жизни».

Вторая часть деловой программы была посвящена вопросам международного сотрудничества муниципалитетов, стратегического и пространственного развития территорий, поддержки ветеранов СВО и инфраструктурного обновления регионов. С ключевыми заявлениями выступили представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук. Он выразил готовность межправительственных комиссий продвигать интересы муниципалитетов:

«Экономический рост начинается в муниципалитетах: там, где непосредственно реализуются проекты, создаются рабочие места. Здесь главное — быть инициативными, активно продвигать свои проекты, продукцию своих предприятий, привлекать инвестиции. Должна быть очень короткая связка между работой муниципалитетов и наших межправительственных комиссий с различными странами. Со своей стороны, на уровне российской части межправительственных комиссий, мы готовы продвигать и отстаивать перед зарубежными партнерами интересы наших муниципальных образований, выступающих с конкретными предложениями, проектами и проблемами. Ключевыми иностранными партнерами, с которыми в 2025 взаимодействовали российские муниципалитеты, стали Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, Китай, Турция. В прошлом году по линии муниципалитета было заключено 130 соглашений с зарубежными странами». 

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил роль муниципалитетов в достижении результатов, направленных на комплексное развитие страны.

«Главный капитал в нашей стране — это человек. Где он живет, там есть развитие инфраструктуры, бизнеса, услуг. Если нет комфортных условий — здравоохранения, образования, хороших дорог и работы, то человек не будет жить в своем населенном пункте. Поэтому надо обязательно заниматься развитием всех регионов страны в комплексе. Для этого был запущен нацпроект «Инфраструктура для жизни». В прошлом году по вводу жилой и нежилой недвижимости мы вышли на максимальные объемы за всю новейшую историю страны — 150 млн кв. м. Ключевая роль в достижении этих результатов возложена на муниципалитеты, потому что именно работники органов местного самоуправления находятся в самих городах и поселках, общаются с людьми, берут на себя все трудности и практическое исполнение задач. За последние годы те, кто системно занимается своими населенными пунктами, действительно привели их в порядок и продолжают планомерные улучшения. Налаживать такую работу эффективно сегодня помогает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Уверен, что и дальше наша общая командная работа — федерального центра, регионов, муниципалитетов, — несмотря на все сложности, продолжит приносить видимые результаты во благо россиян», — отметил Марат Хуснуллин.

Подписанные соглашения

Одним из ключевых событий дня стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Государственным фондом «Защитники Отечества» и ВАРМСУ. В рамках договоренностей Фонд откроет муниципальные филиалы в регионах страны, а ВАРМСУ окажет системную поддержку в запуске их работы. Это решение создаст единую инфраструктуру помощи ветеранам СВО и их семьям на уровне каждого муниципалитета.

Форум городов-побратимов

Важной частью программы первого дня стал Форум городов-побратимов, объединивший более 60 делегатов из администраций зарубежных городов. Представители муниципалитетов России и дружественных стран обсудили перспективы развития межмуниципального сотрудничества, обмен лучшими управленческими практиками, совместные гуманитарные, образовательные и культурные проекты. Участники отметили, что муниципальная дипломатия сегодня становится важным элементом укрепления международных связей и формирования объективного образа России за рубежом.

Фестиваль культур «Сердце Родины»

Культурной доминантой первого дня форума стал фестиваль «Сердце Родины», посвященный Году единства народов России. Гости форума познакомились с традициями, ремеслами, национальной кухней и творчеством народов, проживающих в регионах нашей страны. Фестиваль стал ярким подтверждением того, что культурное многообразие — это основа единства России и один из главных ресурсов развития ее территорий.

Итоги дня

По итогам первого дня форума выработаны конкретные инициативы в сфере поддержки муниципальных служащих, ветеранов СВО, развития сельских территорий, международного сотрудничества городов и пространственного развития страны. Подписанные соглашения и принятые решения напрямую повлияют на качество жизни людей в каждом муниципалитете России.

21 апреля работа форума продолжится — состоится торжественная церемония вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение», которая проводится по поручению Президента России и организована ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.

 

Фото:   пресс-служба форума

