Вячеслав Федорищев: «Предприятия Самарской области получат дополнительные возможности для развития экспортного потенциала»

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Во вторник, 24 сентября, накануне проведения расширенного заседания президиума Государственного Совета России по вопросам развития экспорта в Москве проходит семинар-совещание по подготовке. Участие в обсуждении и выработке конкретных предложений принимает губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев. Руководитель региона вместе с другими главами субъектов страны работает в круглом столе, где рассматривается комплекс мер и система инструментов государственной поддержки для стимулирования развития экспорта.



Руководитель области отметил, что для комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», которую он возглавляет, экспортное направление – одно из приоритетных. «Экспорт формирует для регионов почти 20% налогооблагаемой базы, являясь существенным подспорьем для развития экономик. Каждый регион заинтересован в том, чтобы предприятия больше экспортировали. Сегодня мы готовимся к заседанию президиума Госсовета, который состоится завтра. В каждой рабочей группе обсуждаются конкретные направления логистики, усиления мер поддержки – по сути все те решения, которые будут «погружены» в новый нацпроект «Международная кооперация и экспорт», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.



Напомним, Президент страны Владимир Путин своим Указом определил национальные цели развития, одна из которых – развитие внешнеэкономической деятельности. Во время проведения семинара-совещания секретарь Государственного Совета, помощник Главы государства Алексей Дюмин подчеркнул, что экспорт несырьевой, неэнергетической продукции является стратегическим ресурсом развития России, «ключ к экономическому и технологическому суверенитету страны». Именно поэтому Президент выделил экспортное направление в отдельную профильную комиссию Госсовета, задача которой состоит в том, чтобы совместно с регионами и федеральным центром, с экспертным сообществом и институтами развития выработать новые решения и механизмы для достижения поставленных задач.



«Развитие экспорта обеспечивают тысячи предприятий по всей России. В этом задействованы миллионы наших людей. Это примерно четверть ВВП, – отметил Алексей Дюмин. – В конце года завершается нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Благодаря ему несырьевой, неэнергетический экспорт за пять лет составил порядка 60 трлн рублей, а в доходы бюджетов всех уровней он принес более 15 трлн. Для регионов это сопоставимо с доходами сырьевого экспорта. Это неплохой результат, но поставлены новые цели и задачи. И нам надо двигаться вперед. Мы понимаем, что без развития экспорта и международной кооперации будет достаточно сложно достигнуть экономического суверенитета и технологического лидерства».

Развитие экспорта непременно должно стать точкой роста и развития российских предприятий, а в конечном итоге – основой для увеличения доходов и благосостояния граждан страны. «Определяющая роль в достижении этих целей лежит на регионах, у каждого из которых есть экспортный потенциал. Его реализация будет серьезным подспорьем для развития экономик регионов и устойчивого развития бюджета отдельно взятого субъекта», – считает помощник Президента России Алексей Дюмин.



Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина отметила, что важно не просто удержать экспортные позиции страны, которые были до 2020 года, но и наращивать количественные и качественные показатели. «Это будет «раскатка» новых рынков, это будет выход новых товаров, идентификации и поиска возможностей для новых экспортных товаров, которые мы производим, но они еще не являются экспортными. И национальный проект будет состоять из нескольких федеральных проектов. Один будет сконцентрирован на мерах поддержки промышленных товаров. Второй будет сконцентрирован на мерах поддержки товаров АПК. И третий проект – будет касаться системных мер, которые будут применяться к товарам из любого сектора отрасли промышленности, – отметила эксперт. – Что делать – понятно. Какие задачи перед нами стоят – понятно. Ресурсы, несмотря на все сложности бюджетного процесса, в объемах, достаточных для выполнения ранее взятых обязательств и развития экспорта на предстоящие годы, также существуют. Поэтому мы исходим из того, что экспортеры должны продолжать выходить на внешние рынки».



Губернатор Самарской области добавил, что в рамках этого национального проекта все предприятия региона получат дополнительные возможности для развития экспортного потенциала. «Мы определяемся сейчас с ключевыми потенциальными партнерами, как с ними вести экспортную деятельность, на что обращать внимание. Важнейший вопрос – логистика, причем не только товаров, но и денег – оплата услуг», – отметил Вячеслав Федорищев.



Заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин на семинаре-совещании акцентировал внимание на том, что сейчас, в условиях действия различного рода санкций, происходит кардинальная перестройка экспортного направления. Это касается изменения рынков, логистики и платежей. «Национальный проект должен поддерживать не то, что уже идет по накатанной, а формировать новые маршруты, каналы экспорта», – подчеркнул он. Поэтому задача участников совещания подумать над тем, чтобы эта перестройка прошла максимально гладко, быстро, а самое главное – эффективно.



Семинар-совещание будет идти в течение всего дня. «Очень много вопросов предстоит сегодня обсудить с тем, чтобы завтра докладывать Президенту России уже готовые решения, – резюмировал Вячеслав Федорищев. – Будем и дальше делать все для расширения отечественных компетенций в самых разных сферах».

ФЫото: департамент информационной политики СО