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Путин удивился размеру средней зарплаты в Москве

24 января 2025 18:35
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Он с удивлением переспросил: «Серьезно? Больше!» 

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании попечительского совета МГУ, удивился, что средняя зарплата в Москве составляет примерно 160 тыс. рублей, пишут "Известия".

«Заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны. Он все-таки, по-моему, отстает немножко от среднего по Москве», — уточнил он, обращаясь к мэру столицы Сергею Собянину.

Когда Путин услышал, что средний доход в Москве составляет около 160 тыс. рублей, он с удивлением переспросил: «Серьезно? Больше!»

Собянин, в свою очередь, подтвердил эту цифру. 

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Москва Россия

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