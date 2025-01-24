Путин удивился размеру средней зарплаты в Москве

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Президент России Владимир Путин, выступая на заседании попечительского совета МГУ, удивился, что средняя зарплата в Москве составляет примерно 160 тыс. рублей, пишут "Известия".

«Заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны. Он все-таки, по-моему, отстает немножко от среднего по Москве», — уточнил он, обращаясь к мэру столицы Сергею Собянину.

Когда Путин услышал, что средний доход в Москве составляет около 160 тыс. рублей, он с удивлением переспросил: «Серьезно? Больше!»

Собянин, в свою очередь, подтвердил эту цифру.

Фото: pxhere.com