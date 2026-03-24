В Волжском районе начался капремонт двух подъездов к селу Лопатино

В 2026 году в Волжском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» капитально отремонтируют два подъезда к селу Лопатино. Работы уже начались: ранее подрядчик выполнил замену водопропускных труб, а сегодня приступил к фрезерованию изношенного покрытия.

Первый объект — участок автомобильной дороги «Самара — Большая Черниговка» — Лопатино протяженностью 2,5 км. В ближайшие дни фрезерование начнется и на втором — участке автодороги «Самара — Оренбург» — Лопатино протяженностью 3,8 км. Обе трассы обеспечивают связь села с Самарой и сетью федеральных дорог, входя в состав Самарско-Тольяттинской агломерации.

Село Лопатино — активно развивающийся населенный пункт. Здесь проживает более 2,8 тысячи человек, расположены нефтеперекачивающая станция «Дружба», куда ежедневно приезжают на работу жители Самары, а также садоводческие товарищества «Василек» и «Василек-1». Трассы имеют высокую социальную значимость: по ним проходят школьные маршруты, жители добираются до социальных учреждений райцентра.

Участки включены в план дорожных работ после многочисленных обращений жителей. Необходимость ремонта подтвердили и результаты диагностики, зафиксировавшей ненормативное состояние дорог.

Проектом капремонта предусмотрено полное обновление дорожной одежды. На аварийно-опасном участке у кладбища будет изменен радиус дороги — это позволит сделать его менее крутым и повысить безопасность движения. Также для защиты участников дорожного движения установят барьерное ограждение, новые дорожные знаки, остановочные пункты, а также нанесут разметку термопластиком.

«Я каждый день езжу по этой дороге, — рассказала жительница Волжского района Ирана Нестерова. — Участок, который отремонтировали в 2019 году, до сих пор в хорошем состоянии. Теперь очень ждем, когда приведут в порядок и вторую половину. В будни езжу в Лопатино по рабочим вопросам, в выходные вожу дочку в музыкальную школу. Сейчас покрытие оставляет желать лучшего — ямы, трещины, узкая проезжая часть, разбитые обочины. Надеемся, что после ремонта станет и безопаснее, и комфортнее».

Всего в 2026 году в Самарской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние более 115 километров дорог регионального и местного значения, из них более 40 километров — в рамках капитального ремонта.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Утвержденная программа работ направлена на планомерное развитие транспортного комплекса региона и находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

