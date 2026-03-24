Врач Антонина Обласова рассказала, что вакцинация от клещевого энцефалита требует соблюдения сроков, в особенности если сезон уже начался.
ГД приняла во II и III чтениях закон, запрещающий устанавливать испытательный срок при приеме на работу для женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
С 20 марта на предприятиях Самары, которые с этого года принимают участие во Всероссийской образовательной программе по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность», стартовали выездные сессии.
23 марта 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 75-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
В течении 2026 года планируется провести обширный спектр работ по ремонту кровли, замене фасада, капремонта всех помещений ДК в селе Пестравка..
Самарская городская больница №8 в 2025 году получила два новых автомобиля Lada Granta благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
С 19 по 22 марта в Самаре прошел Международный медицинский карьерный форум «Труд крут». Его участниками стали более 200 школьников, студентов и молодых специалистов из России и дружественных стран.
Состоялось завершающее мероприятие образовательной программы «Наставничество», ее реализует АНОО ДПО «Таволга» совместно с министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
В Волжском районе начался капремонт двух подъездов к селу Лопатино

В 2026 году в Волжском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» капитально отремонтируют два подъезда к селу Лопатино. Работы уже начались: ранее подрядчик выполнил замену водопропускных труб, а сегодня приступил к фрезерованию изношенного покрытия.
Первый объект — участок автомобильной дороги «Самара — Большая Черниговка» — Лопатино протяженностью 2,5 км. В ближайшие дни фрезерование начнется и на втором — участке автодороги «Самара — Оренбург» — Лопатино протяженностью 3,8 км. Обе трассы обеспечивают связь села с Самарой и сетью федеральных дорог, входя в состав Самарско-Тольяттинской агломерации.
Село Лопатино — активно развивающийся населенный пункт. Здесь проживает более 2,8 тысячи человек, расположены нефтеперекачивающая станция «Дружба», куда ежедневно приезжают на работу жители Самары, а также садоводческие товарищества «Василек» и «Василек-1». Трассы имеют высокую социальную значимость: по ним проходят школьные маршруты, жители добираются до социальных учреждений райцентра.
Участки включены в план дорожных работ после многочисленных обращений жителей. Необходимость ремонта подтвердили и результаты диагностики, зафиксировавшей ненормативное состояние дорог.
Проектом капремонта предусмотрено полное обновление дорожной одежды. На аварийно-опасном участке у кладбища будет изменен радиус дороги — это позволит сделать его менее крутым и повысить безопасность движения. Также для защиты участников дорожного движения установят барьерное ограждение, новые дорожные знаки, остановочные пункты, а также нанесут разметку термопластиком.
«Я каждый день езжу по этой дороге, — рассказала жительница Волжского района Ирана Нестерова. — Участок, который отремонтировали в 2019 году, до сих пор в хорошем состоянии. Теперь очень ждем, когда приведут в порядок и вторую половину. В будни езжу в Лопатино по рабочим вопросам, в выходные вожу дочку в музыкальную школу. Сейчас покрытие оставляет желать лучшего — ямы, трещины, узкая проезжая часть, разбитые обочины. Надеемся, что после ремонта станет и безопаснее, и комфортнее».
Всего в 2026 году в Самарской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние более 115 километров дорог регионального и местного значения, из них более 40 километров — в рамках капитального ремонта.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Утвержденная программа работ направлена на планомерное развитие транспортного комплекса региона и находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

