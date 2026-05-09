Самара вошла в топ-5 городов России по количеству сотрудников на удаленке
Сегодня, 9 мая, в Самарской области проходят торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
В Самаре несколько дней искали 88-летнюю женщину, которая пропала в лесу
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
Войска беспилотных систем впервые поучаствовали в параде на Красной площади
Команда Самарской области находится на финишной прямой подготовки к участию в «Туриаде»
Самарцы могут вернуть деньги за «сгоревшие» подарочные сертификаты
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Самарцы могут вернуть деньги за «сгоревшие» подарочные сертификаты

Жители Самары нередко получают в подарок сертификаты магазинов, однако не всегда успевают воспользоваться ими до указанной даты.

В таких случаях продавцы часто заявляют: «Срок истёк, средства сгорели». Юристы и Роспотребнадзор предупреждает: подобные формулировки незаконны.

С правовой точки зрения подарочная карта — это не безвозмездный дар, а форма предварительной оплаты.

Деньги, внесённые на счёт торговой точки, остаются собственностью держателя карты до момента совершения покупки, а значит, при невостребованности подлежат полному возврату.

Эту позицию подтвердило Определение Верховного суда РФ № 307-ЭС21-16004 от 16 марта 2022 года.

Магазин вправе устанавливать собственные правила: номинал карты, формат её предъявления, порядок восстановления при утере.

Однако условия, ограничивающие права потребителей, признаются ничтожными согласно статье 16 Закона «О защите прав потребителей».

Под запретом — отказ в возврате средств, «сгорание» остатка или всей суммы после окончания «срока действия», а также удержание неизрасходованного баланса: у денег не может быть срока годности, и любые договорённости, противоречащие этому принципу, не имеют юридической силы.

Если торговая точка отказывается возвращать средства, алгоритм действий прост: сначала направьте письменную претензию с копией сертификата — магазин обязан ответить в течение 10 дней; при отрицательном решении обратитесь в Роспотребнадзор через официальный сайт или портал «Госуслуги» для проведения проверки.

Крайняя мера — судебное разбирательство, в рамках которого можно взыскать не только номинал карты, но и неустойку за просрочку, компенсацию морального вреда, а также штраф в размере 50% от присуждённой суммы за добровольное неудовлетворение требований, пишет Самара-МК. 

