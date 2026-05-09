Самарцы могут вернуть деньги за «сгоревшие» подарочные сертификаты

Жители Самары нередко получают в подарок сертификаты магазинов, однако не всегда успевают воспользоваться ими до указанной даты.

В таких случаях продавцы часто заявляют: «Срок истёк, средства сгорели». Юристы и Роспотребнадзор предупреждает: подобные формулировки незаконны.

С правовой точки зрения подарочная карта — это не безвозмездный дар, а форма предварительной оплаты.

Деньги, внесённые на счёт торговой точки, остаются собственностью держателя карты до момента совершения покупки, а значит, при невостребованности подлежат полному возврату.

Эту позицию подтвердило Определение Верховного суда РФ № 307-ЭС21-16004 от 16 марта 2022 года.

Магазин вправе устанавливать собственные правила: номинал карты, формат её предъявления, порядок восстановления при утере.

Однако условия, ограничивающие права потребителей, признаются ничтожными согласно статье 16 Закона «О защите прав потребителей».

Под запретом — отказ в возврате средств, «сгорание» остатка или всей суммы после окончания «срока действия», а также удержание неизрасходованного баланса: у денег не может быть срока годности, и любые договорённости, противоречащие этому принципу, не имеют юридической силы.

Если торговая точка отказывается возвращать средства, алгоритм действий прост: сначала направьте письменную претензию с копией сертификата — магазин обязан ответить в течение 10 дней; при отрицательном решении обратитесь в Роспотребнадзор через официальный сайт или портал «Госуслуги» для проведения проверки.

Крайняя мера — судебное разбирательство, в рамках которого можно взыскать не только номинал карты, но и неустойку за просрочку, компенсацию морального вреда, а также штраф в размере 50% от присуждённой суммы за добровольное неудовлетворение требований, пишет Самара-МК.