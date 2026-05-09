С 19 по 22 мая 2026 года в Саратовской области пройдет спортивно-туристический лагерь ПФО «Туриада» при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

В этом году мероприятие объединит около 700 участников из всех регионов ПФО, а также команды из ЦФО, СЗФО, УрФО, ЮФО, ДФО и делегации из Беларуси, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

«Туриада» сочетает спортивные соревнования на пешеходных, водных и велосипедных дистанциях, интеллектуальные и творческие конкурсы, включая разработку туристических маршрутов. Победитель конкурса «Лучшая разработка проекта межрегионального туристского маршрута» получит грант на организацию тура по маршруту-победителю конкурса.

Кроме того, будут подведены итоги окружного конкурса школьных турпоходов. В общий зачет «Туриады» также войдут результаты зимнего Кубка ПФО по лыжному туризму.

Команда Самарской области находится на финишной прямой подготовки к участию в «Туриаде». Сборная области по спортивному туризму в эти дни проводит учебно-тренировочный сбор в Самаре на базе «Чайка».