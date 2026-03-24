В СамГМУ после капремонта открылась кафедра общей и молекулярной биологии

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) завершился капитальный ремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Министерства здравоохранения РФ, а также собственные средства СамГМУ.

В торжественном открытии приняли участие ректор член-корреспондент РАН Александр Колсанов, проректор по образовательной деятельности, заведующий кафедрой общей и молекулярной биологии Юлия Мякишева, проректор по научной работе Игорь Давыдкин, проректор по управлению имущественным комплексом Григорий Неймарк, а также директора всех институтов СамГМУ. Особенным гостем стала заслуженный деятель науки РФ, почетный профессор СамГМУ Фрида Гильмиярова — наставник многих поколений студентов и сотрудников университета.

Ректор поблагодарил все службы университета за работу по обновлению кафедры.

«Сегодня значимое событие для всего университета. Для нас важно, что кафедра становится не только образовательным, но и исследовательским ядром, — отметил Александр Колсанов. — Здесь ведется научная работа в области молекулярной биологии, цитологии и гистологии. Учебно-исследовательская лаборатория позволяет студентам знакомиться с инновационными разработками — от методов ПЦР-диагностики до клеточных технологий. На базе кафедры реализуются совместные проекты с научными кластерами, передовой инженерной школой, всеми институтами университета. Студенты и молодые ученые участвуют в грантовых проектах, публикуют результаты в научных журналах. Мы выпускаем студентов с новыми компетенциями — исследовательскими, разработческими, IT-компетенциями. Наш вуз развивается как медицинский технологический университет, и мы должны не только соответствовать этому статусу, но и задавать вектор развития медицинского образования, быть методологами».

На кафедре обновлены учебные комнаты, преподавательские, лаборантская, холл и коридор. Создано новое пространство для студентов — коворкинг-зона, где будущие врачи могут готовиться к занятиям, обсуждать учебные вопросы, обмениваться мнениями, смотреть тематические видеоролики и отдыхать в перерывах.

В учебных комнатах установлена новая мебель — шестигранные столы, специально предназначенные для работы с микроскопами. Все аудитории оснащены телевизорами; микроскопы преподавателей подключены к системе визуализации, что позволяет демонстрировать изображение микропрепарата на большом экране.

Банк кафедры насчитывает более 7000 микропрепаратов. Для каждой темы сформирован тематический набор, имеется коллекция редких препаратов. Внедрена QR-кодировка: студент, отсканировав код, попадает в базу данных препаратов по различным разделам биологии. Это касается как ботаники и зоологии для школьников, так и тематических препаратов для студентов первого курса.

Полностью обновлены доцентская и преподавательские комнаты, созданы современные рабочие места для сотрудников. В лаборантской впервые оборудован лабораторный блок для проведения биохимических методов исследования — он будет использоваться в работе со студентами и школьниками. Продолжает функционировать учебно-исследовательская лаборатория молекулярной биологии.

«Кафедра стала не просто кафедрой первого курса: здесь проходят занятия на первом, третьем, четвертом и шестом курсах студентов всех институтов, а также в передовой медицинской инженерной школе и магистратуре. Поэтому было важно создать современную комфортную среду, которая отвечает задачам подготовки на разных этапах обучения, а также способствует интеграции образовательного процесса с научными исследованиями и практико-ориентированными проектами», — отметила Юлия Мякишева.

В рамках открытия кафедры организована фотовыставка «Природа Самарского края», автором которой выступил доцент кафедры, изучающий видовое разнообразие биотопов региона.

