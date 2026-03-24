В Сызрани мужчина сел за руль автомобиля находясь  под действием психотропных веществ 

Судебные приставы Сызрани взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за управление автомобилем под действием психотропных веществ.

Находясь под действием препаратов, относящихся к психотропным, житель г. Сызрани решил сесть за руль своего транспортного средства и проехать по вечернему городу. Поездка оказалась непродолжительной. Мужчина был замечен и остановлен сотрудниками ГИБДД.

В связи с тем, что ранее 40-летний житель г. Сызрани уже был подвергнут административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, а также в связи с тем, что по всем признакам он находился в состоянии опьянения, но специальный прибор не показал наличие алкоголя, мужчина был направлен на освидетельствование в медучреждение. Здесь было установлено, что водитель находился под действием психотропных препаратов.

Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения» и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей. В отделении судебных приставов г. Сызрани и Сызранского района Самарской области в отношении него было возбуждено исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства судебный пристав ограничил должника в праве выезда за пределы Российской Федерации, обратил взыскание на его денежные средства, находящиеся в банках. Также мужчина был предупрежден сотрудниками Службы о замене уголовного штрафа на иной вид наказания.

В результате принятых мер уголовный штраф полностью погашен, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области