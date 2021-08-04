В Сызрани драчуну в бильярдной пришлось заплатить за травму оппонента

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Игра в бильярд в кафе-баре двух мужчин из г. Сызрани переросла в пьяную ссору. На почве возникшей неприязни один из ссорившихся открутил от бильярдного кия нижнюю часть — турняк и ударил им другого. В результате данных действий у потерпевшего диагностировали перелом правого надколенника.

Виновному было назначено наказание в виде лишения свободы. Также суд обязал его выплатить пострадавшей стороне компенсацию морального вреда в размере более 82 тысяч рублей. Исполнительный лист о взыскании морального вреда поступил на исполнение в отделение судебных приставов № 2 г. Сызрани Самарской области.

Судебным приставом-исполнителем должник предупрежден о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Однако добровольно мужчина задолженность не погасил. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора, о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства должника. По месту работы мужчины судебный пристав направил постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы в размере удержания 50 %.

В результате принятых мер принудительного исполнения должник полностью компенсировал моральный вред в размере более 82 тысяч рублей, а также оплатил исполнительский сбор.