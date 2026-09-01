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Во вторник, 1 сентября, в Самарской области приступили к учебе более 350 тысяч школьников, в том числе свыше 31 тысячи – первоклассники. Губернатор Вячеслав Федорищев посетил самарский Лицей «Созвездие» №131.
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Вячеслав Федорищев оценил качество капремонта корпуса Лицея «Созвездие»

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Во вторник, 1 сентября, в Самарской области приступили к учебе более 350 тысяч школьников, в том числе свыше 31 тысячи – первоклассники. Губернатор Вячеслав Федорищев посетил самарский Лицей «Созвездие» №131.

Во вторник, 1 сентября, в Самарской области приступили к учебе более 350 тысяч школьников, в том числе свыше 31 тысячи – первоклассники. Губернатор Вячеслав Федорищев посетил самарский Лицей «Созвездие» №131. Руководитель региона поприветствовал учеников и учителей на торжественной линейке в честь Дня знаний, а также оценил качество выполненного капитального ремонта. Работы были проведены в этом году в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Уже в следующем году Лицей «Созвездие» отметит 40-летие. Долгие годы образовательное учреждение показывает лучшие результаты по многим направлениям. Именно поэтому ему присвоен «ЗНАК КАЧЕСТВА».

Кроме того, Лицей входит в число 10 школ Самары по наивысшим показателям по итогам государственной итоговой аттестации. Ежегодно не менее 15% выпускников получают аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении». Только по итогам прошлого учебного года из 51 выпускника лицея – 22 медалиста.

У лицея два корпуса: начальные классы учатся в своем, а средние и старшие – в другом. В этом году благодаря нацпроекту обновили здание, где занимаются старшеклассники. «В рамках капитального ремонта заменили кровлю, обновили фасад, в порядок привели внутренние помещения – рекреации, классы, столовую и спортивный зал», – рассказала Губернатору директор Лицея Людмила Басис. В ближайшее время планируется отремонтировать уличную спортивную площадку.

Лицей реализует программы углубленного изучения математики, физики, информатики, химии, биологии, обществознания, истории, дополнительные программы в области конструирования различных авиационных систем, 3D-моделирования, программирования и пилотирования беспилотных летательных аппаратов. Для повышения качества подготовки учеников, было приобретено новое оборудование, создали класс «Российские технологии». Теперь у школьников больше возможностей для совершенствования своих знаний, подготовки к олимпиадам.

Несмотря на то, что учебный год только начался, школьники уже активно готовятся к соревнованиям по робототехнике. При этом ребята начинают изучать возможности нейросетей. «Надо их изучать, потому что некоторые позволяют работать с языками программирования. Главное начать с ними работать и постепенно изучать, за ними будущее и за вами», – обратился Глава региона к ученикам.

Особое внимание учителя школы уделяет патриотическому воспитанию. Здесь создан юнармейский отряд, функционирует уникальный Музей боевой славы «Курская битва» имени Героя Советского Союза Анатолия Васильевича Мельникова. Что важно, родители и учащиеся Лицея принимают активное участие в оказании поддержки участникам специальной военной операции.

«Мы пишем и отправляем письма защитникам в зону проведения специальной военной операции, в нашей школе постоянно проводятся такие акции», – рассказали ученики. Очень часто они делают своими руками поделки, которые тоже отправляются бойцам на передовую в составе гуманитарных грузов. «А в ответ мы очень часто получаем видео от ребят со словами благодарности», – добавила руководитель Лицея.
«Там много ребят и любая весточка из дома – это всегда очень приятно. Любое письмо греет душу и придает сил. Поэтому не забывайте писать им письма и привлекайте больше школьников»,– обратился Вячеслав Федорищев.

В структуре лицея действуют секции дополнительного образования: школьный спортивный клуб, где занимаются хоккеем, футболом, шахматами, театр «Глобус», «Креатив», танцевальный ансамбль, вокальные коллективы, клуб авторской песни «Жигули» с 30-летней историей.

«Про Лицей я очень много слышал, а сегодня была возможность познакомиться лично. Родители, которые привели сегодня своих детей в первые классы, точно не ошиблись в выборе образовательного учреждения. Впереди первоклассников ждет очень много открытий. Учитесь хорошо, – отметил Вячеслав Федорищев на торжественной линейке в честь Дня знаний. – Замечательные, умные, талантливые дети учатся в Лицее под наставничеством опытных и молодых педагогов, которые сами когда-то учились здесь».

«Ваш лицей не просто так называется «Созвездие». Старшеклассники активно себя проявляют в учебе, науке и творчестве. Дорогие первоклассники, равняйтесь на своих старших товарищей. Будущим выпускникам желаю успехов при подготовке и сдаче Единого государственного экзамена, выборе дальнейшего профессионального пути. Строить страну предстоит вам», – обратился к ученикам Лицея ветеран СВО, участник президентской программы «Время Героев» и региональной программы «Школа героев», руководитель Самарского городского местного отделения ВООВ «Боевое братство» Владимир Харьков.

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

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