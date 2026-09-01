Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты ООО «Средневолжская газовая компания» продолжают переустройство сетей газоснабжения, в связи с чем ограничение движения транспорта, в том числе СИМ, продлено до 23:59 10 сентября.
В Самаре продлили ограничение движения по улицам Полевой и Садовой
Рабочие встречи с представителями крупного бизнеса, руководителями деловых объединений провели глава минэкономразвития региона Павел Финк и исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Иван Манаев.
Инвестиционный потенциал региона обсудили с представителями крупного бизнеса в Москве
По информации Приволжского УГМС в ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза с сохранением в первой половине ночи 02.09.2026.
В ближайшее время в регионе ожидается гроза   
Во вторник, 1 сентября, в Самарской области приступили к учебе более 350 тысяч школьников, в том числе свыше 31 тысячи – первоклассники. Губернатор Вячеслав Федорищев посетил самарский Лицей «Созвездие» №131.
Вячеслав Федорищев оценил качество капремонта корпуса Лицея «Созвездие»
Специалисты СОКБ им. В.Д. Середавина спасли жизнь 33-летнему мужчине. Тяжёлая инфекция, менингит, тромбоз венозного синуса, множественные очаги венозного инсульта и длительная искусственная вентиляция лёгких
Самарские врачи спасли жизнь молодому мужчине
С 8 по 27 сентября 2026 года многожанровая программа фестиваля будет представлена концертами, спектаклями, балетами на сценах ведущих учреждений региона.
«Шостакович. Над временем»: VII Международный Фестиваля искусств в год 120-летия Дмитрия Шостаковича пройдет в Самарской области
Вячеслав Федорищев; "Родители, которые привели сегодня своих детей в первые классы, точно не ошиблись в выборе образовательного учреждения".
В День знаний свои двери для учеников и педагогов открыл обновлённый корпус самарского лицея «Созвездие»
В регионе при поддержке Правительства Самарской области и ФАДН России продолжается реализация проекта «Содействие адаптации иностранных трудовых мигрантов».
В регионе продолжается работа по адаптации трудовых мигрантов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.75
0.37
EUR 100.6
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова запускает киноклуб «Притворщики» (12+)
Олимпийский чемпион Давид Белявский и чемпионка мира Александра Солдатова побывали в Самаре с рабочим визитом.
В Тольятти пройдет фестиваль фитнеса «Энергия спорта»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Шостакович. Над временем»: VII Международный Фестиваля искусств в год 120-летия Дмитрия Шостаковича пройдет в Самарской области

509
С 8 по 27 сентября 2026 года многожанровая программа фестиваля будет представлена концертами, спектаклями, балетами на сценах ведущих учреждений региона.

С 8 по 27 сентября 2026 года многожанровая программа фестиваля будет представлена концертами, спектаклями, балетами на сценах ведущих учреждений региона.   (12+)

 Открытие фестиваля состоится 8 сентября премьерой оперы «Нос» Дмитрия Шостаковича в постановке Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича. Опера написана молодым Шостаковичем в период авангардных экспериментов.

Концерт «От Шостаковича до наших дней», посвященный 85-летию основанной Дмитрием Шостаковичем Самарской организации Союза композиторов России состоится 9 сентября на сцене Самарской филармонии. В программе симфоническая и эстрадная музыка самарских композиторов будет представлена в исполнении академического симфонического оркестра Самарской филармонии, Самарского концертного Духового оркестра и Государственного Волжского народного хора им. П. Милославова.

«Фестиваль стал для Самарской губернии доброй традицией. Каждый год фестиваль объединяет звезд мирового уровня, начинающих музыкантов и ценителей таланта композитора, создавая уникальную атмосферу, где звучат великие произведения Шостаковича и современных авторов», — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

В рамках концерта «Композиторы России» на малой сцене Самарского театра оперы и балета прозвучит камерно-инструментальная, вокальная и хоровая музыка как выдающихся корифеев XX века Дмитрия Шостаковича и Игоря Стравинского, так и современных российских композиторов - Павла Левадного, Леи Витковской, Василия Тонковидова, Илоны Дягилевой, Александра Бердюгина, Светланы Мышиной, Аллы Виноградовой и Марка Левянта.

Впервые в Самаре покажут русский фьюжн-проект «Из варяг в греки» с участием джаз-хора Свердловской детской филармонии, солистов содружества «этно-сфера», музыкального руководителя Дмитрия Волосникова, солиста Сергея Старостина (вокал, гусли, рожок г. Москва), композитора Сергея Филатова (г. Москва) и академического симфонического оркестра Самарской филармонии.

16 и 17 сентября на сцене театра оперы и балета будут представлены два одноактных балета на музыку Д.Шостаковича «Барышня и хулиган» и «Ленинградская симфония», в которых примут участие звезды балета Мариинского театра - Кимин Ким, Мария Ширинкина и лауреат театральной премии «Золотая Маска» Юрий Смекалов. Здесь же Юрий Смекалов представит танц-балет «Шинель» по знаменитой повести Н. Гоголя, соединивший в себе живую музыку, танец и слово в фантазиях постановщика.

17 сентября в Тольятти состоится концерт симфонического оркестра Тольяттинской филармонии под управлением Игоря Мокерова с участием известной оперной певицы, лауреата Национальной оперной премии «Онегин» Полины Шамаевой. В программе прозвучат произведения Д. Шостаковича, М. Мусоргского и М. Вайнберга.

Среди ярких коллективов – гостей фестиваля знаменитый «Страдивари-ансамбль». Солист и дирижер – румынский скрипач-виртуоз Лоренц Настурика-Гершовичи. В исполнении коллектива музыкантов, играющих на инструментах, созданных великими итальянскими мастерами XVII–XVIII веков прозвучат произведения Д. Шостаковича, Б. Бриттена, И. Стравинского и А. Пьяццоллы.

Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Сергей Лейферкус (баритон), победитель проекта «Большая опера — 2025» на канале «Россия Культура» Алексей Курсанов (тенор) и оркестр филармонии под управлением маэстро Дениса Власенко представят «Антиформалистический раёк» — одно из самых острых и ироничных сочинений композитора. Гостями фестиваля на сцене Самарской филармонии станут музыканты из Армении - «Трио имени Хачатуряна» с интереснейшей программой музыки А. Хачатуряна и Д. Шостаковича.

25 сентября — в день рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича — на сцене филармонии выступит Государственный Академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Выдающейся коллектив - один из старейших симфонических коллективов страны, которому в этом году исполняется 90 лет. Художественный руководитель и дирижер Филипп Чижевский —двукратный обладатель Российской национальной театральной премии «Золотая маска». В программе — Восьмая симфония Д. Шостаковича и Хорал И. С. Баха.

Помимо концертов и спектаклей в программе фестиваля встреча с известными российскими музыковедами и журналистами на конференции «Школа культурной журналистики», международная научно-практическая конференция «Шостакович и современность», которая посвящена 120-летию со дня рождения Д.Д. Шостаковича, 85-летию Самарской организации Союза композиторов России и 55-летию Самарского государственного института культуры, лекция доктора исторических наук, заместителя директора Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д.Шостаковича Юлии Кантор «Тайной сверкая и назвавши себя «Седьмая». Ленинградская симфония: факты и образы».

22 сентября в 13:00 в Самарском государственном институте культуры пройдет мастер-класс Карэна Шахгалдяна (Трио имени Хачатуряна, Армения), а 25 сентября в 11:30 в Галерее современного искусства Виктория состоится творческая встреча с художественным руководителем Государственного Академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова - Филиппом Чижевским.

Закрытие фестиваля состоится в Самарской филармонии 27 сентября с участием звезды мировой оперной сцены Аиды Гарифуллиной (сопрано), знаменитого венгерского скрипача Кристофа Барати и Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии. Дирижер – художественный руководитель и главный дирижер Денис Власенко. В программе - Дмитрий Шостакович, Концерт №1 для скрипки с оркестром, арии из опер Дж. Верди, Ш.Гуно, Дж. Пуччини и др.

Подробную информацию о мероприятиях фестиваля можно получить на сайтах Самарского академического театра оперы и балета им. д. Д. Шостаковича и Самарской государственной филармонии.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Самарской области.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специалисты ООО «Средневолжская газовая компания» продолжают переустройство сетей газоснабжения, в связи с чем ограничение движения транспорта, в том числе СИМ, продлено до 23:59 10 сентября.
01 сентября 2026, 22:19
В Самаре продлили ограничение движения по улицам Полевой и Садовой
Специалисты ООО «Средневолжская газовая компания» продолжают переустройство сетей газоснабжения, в связи с чем ограничение движения транспорта, в том... Благоустройство
307
По информации Приволжского УГМС в ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза с сохранением в первой половине ночи 02.09.2026.
01 сентября 2026, 20:25
В ближайшее время в регионе ожидается гроза   
По информации Приволжского УГМС в ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза с сохранением в первой половине ночи 02.09.2026. Экология
340
Во вторник, 1 сентября, в Самарской области приступили к учебе более 350 тысяч школьников, в том числе свыше 31 тысячи – первоклассники. Губернатор Вячеслав Федорищев посетил самарский Лицей «Созвездие» №131.
01 сентября 2026, 20:12
Вячеслав Федорищев оценил качество капремонта корпуса Лицея «Созвездие»
Во вторник, 1 сентября, в Самарской области приступили к учебе более 350 тысяч школьников, в том числе свыше 31 тысячи – первоклассники. Губернатор Вячеслав... Политика
382
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Во вторник, 1 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев посетил Самарский медицинский колледж имени Н. Ляпиной – одно из старейших учебных заведений региона, основанное в 1867 году.
1 сентября 2026  17:03
Вячеслав Федорищев в День знаний посетил Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной
470
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии Самарского государственного медицинского университета посвященном Дню знаний.
1 сентября 2026  15:29
Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии СамГМУ, посвященном Дню знаний
522
Гидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь в Самарской области
1 сентября 2026  13:25
Гидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь в Самарской области
463
Ко Дню знаний в Самаре обновили дорожную разметку у школ
1 сентября 2026  12:56
Ко Дню знаний в Самаре обновили дорожную разметку у школ
283
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня знаний
1 сентября 2026  10:29
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня знаний
365
Весь список