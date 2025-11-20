Судебные приставы Сызрани рассказали детям из «Искры» о Службе

100

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям сотрудники отделения судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района провели для воспитанников детского дома «Искра» настоящую экскурсию.

Детей познакомили с судебными приставами, работающими в подразделении и рассказали о направлениях, в которых ведется работа.

Помимо рассказа о самой Службе воспитанников центра помощи детям ознакомили с требованиями для вступления в ряды органов принудительного исполнения и напомнили им о важности получения образования и соблюдения закона.

Самой увлекательной частью Дня правовой помощи детям для юных посетителей отделения стала демонстрация судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов специальных средств и обмундирования, стоящего на вооружении у сотрудников по ОУПДС.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области